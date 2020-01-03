هدف الأهلي.. المدير الرياضي لـ لوزيرن: لا مؤشرات لعدم استمرار إليكي معنا

كشف ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري عدم وجود أي مؤشرات لرحيل بليسنج إليكي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إليكي يعد ضمن الأهداف التي يراقبها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل دعم خط هجومه، بناءً على طلب المدرب السويسري ريني فايلر. (طالع التفاصيل)

فما موقف النادي السويسري من إليكي؟ سؤال أجاب عنه المدير الرياضي للنادي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للفريق.

وقال المدير الرياضي لـ لوزيرن السويسري: "مستقبل إليكي وفوكا؟ نمتلك 25 لاعبا في قائمتنا وهذا الثنائي من بينهم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لا يوجد أي مؤشرات لعدم استمرار إليكي وفوكا معنا مع بداية الدور الثاني من الدوري".

وأتم "إليكي وفوكا معنا ولا مؤشرات حتى الآن لعدم استمرار أحدهما مع الفريق".

وتعاقد لوزيرن مع السويسري الإيطالي فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق حتى صيف 2021.

صاحب الـ 45 عاما كان مساعدا سابقا في مالاجا الإسباني ويستعد الآن لبداية مشواره مع لوزيرين السويسري.

Medienmitteilung | Herzlich willkommen Fabio Celestini! Es freut uns, unseren neuen Cheftrainer in der Innerschweiz begrüssen zu dürfen und wünschen ihm einen guten Start bei Blauweiss. Mehr zu unserem neuen Trainer findest du hier > https://t.co/0dNMx4pjnO#FCL #nomelozärn pic.twitter.com/7fiBM9gclv — FC Luzern (@FCL_1901) January 2, 2020

ويلعب اليكي صاحب الـ 23 عاما في لوزيرن منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018 ، مهاجم ويمكنه المشاركة بمركز الجناح.

خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

شارك أليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزيرن، سجل 20 هدفا وصنع 6 أهداف.

وتعرض للطرد مرتين خلال مشواره، كانتا مع لوزيرن.

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