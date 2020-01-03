هدف الأهلي.. المدير الرياضي لـ لوزيرن: لا مؤشرات لعدم استمرار إليكي معنا

الجمعة، 03 يناير 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

بليسنج إليكي

كشف ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري عدم وجود أي مؤشرات لرحيل بليسنج إليكي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إليكي يعد ضمن الأهداف التي يراقبها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل دعم خط هجومه، بناءً على طلب المدرب السويسري ريني فايلر. (طالع التفاصيل)

فما موقف النادي السويسري من إليكي؟ سؤال أجاب عنه المدير الرياضي للنادي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للفريق.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – أمران يعطلان انتقال إليكي إلى الأهلي.. وأيام مقبلة حاسمة دليلك لفهم تحركات ميركاتو الأهلي.. عودة الخطيب وموقف أليكي ومن يخرج إلى أين خبر في الجول - الأهلي يبدأ التحرك للتعاقد مع اليكي تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

وقال المدير الرياضي لـ لوزيرن السويسري: "مستقبل إليكي وفوكا؟ نمتلك 25 لاعبا في قائمتنا وهذا الثنائي من بينهم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لا يوجد أي مؤشرات لعدم استمرار إليكي وفوكا معنا مع بداية الدور الثاني من الدوري".

وأتم "إليكي وفوكا معنا ولا مؤشرات حتى الآن لعدم استمرار أحدهما مع الفريق".

وتعاقد لوزيرن مع السويسري الإيطالي فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق حتى صيف 2021.

صاحب الـ 45 عاما كان مساعدا سابقا في مالاجا الإسباني ويستعد الآن لبداية مشواره مع لوزيرين السويسري.

ويلعب اليكي صاحب الـ 23 عاما في لوزيرن منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018 ، مهاجم ويمكنه المشاركة بمركز الجناح.

خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

شارك أليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزيرن، سجل 20 هدفا وصنع 6 أهداف.

وتعرض للطرد مرتين خلال مشواره، كانتا مع لوزيرن.

طالع أيضا

ماذا حدث في مران الزمالك؟

ماذا دار في مران الأهلي؟

بيان رسمي من سموحة عن "أزمة التحكيم"

تعرف على موقف زيدان من السوبر الإسباني

تصريحات مثيرة من إبراهيموفيتش

في الدوري الأهلي إليكي سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز 17 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - النجم الساحلي يعلن جاهزية سليماني كوليبالي للمشاركة 41 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثانية – رحيل نبيل محمود عن سوهاج.. وعرابي والكأس مرشحان لخلافته 53 دقيقة | مصر
بعد 24 ساعة فقط.. إبراهيموفيتش يسجل ويصنع في انتصار ودي عريض لـ ميلان ساعة | أوروبا
بعد رحلة أسطورية استمرت 16 عاما.. كاسوسلا يرحل عن مازيمبي ساعة | إفريقيا
الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك