سموحة في بيان رسمي: ندعو للتحقيق فيما تعرضنا له من ظلم تحكيمي

نشر نادي سموحة بيانا رسميا طالب من خلاله اتحاد الكرة بالتحقيق فيما وصفه بظلم تحكيمي وقرارات عكسية تعرض لها في أكثر من مباراة، آخرها مواجهة المصري البورسعيدي.

وجاء نص البيان كالتالي:

"يحرص نادي سموحة دائما على أن يكون داعما ومساندا ومشجعا للرياضة المصرية وأجهزتها واتحاداتها، لا سيما اتحاد كرة القدم وأجهزته ولجانه المختلفة".

"لكن ما تعرضنا له من ظلم تحكيمي واضح، خلال مباراتنا الأخيرة ضد المصري، واحتساب حكم اللقاء لركلة جزاء غير صحيحة بالمرة للمنافس، أثر بالسلب على مسيرة الفريق، ونتج عنها خسارة المباراة بعد تقدمه بهدف".

"وقبل تلك المباراة، ما حدث ضد المقاولون العرب من تغاضي حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة باعتراف النقاد والمحللين الرياضيين وكذلك ما حدث ضد أسوان من أخطاء وقرارات عكسية ومتضاربة وما نتج عنها من عقوبات موقعة على الجهاز الفني للفريق بسبب الاعتراض على الأخطاء التحكيمية".

"لذلك يصدر مجلس إدارة النادي، بيانا يعرب فيه عن أسفه لما تعرض له فريق كرة القدم، من أخطاء تحكيمية وقرارات عكسية، ويطالب بالتحقيق في الوقائع التي شهدتها مباريات الفريق منذ بداية الموسم الجاري".

"وذلك حرصا على مسيرة الكرة المصرية وسمعتها وحفاظا على حقوق سموحة المشروعة في المنافسة وتوفير مناخ صحي، يضمن العدالة والمساواة بين جميع فرق الدوري".

"ويعلن النادي تضامنه مع الاتحاد السكندري في دعواه لاجتماع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مع أندية الدوري الممتاز لوضع حلول علمية وعملية، للنهوض بالتحكيم المصري ورفع كفاءته".

سموحة خسر من المصري بنتيجة 2-1 في منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

النادي السكندري حقق 4 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين خلال الموسم الجاري من الدوري.

ويستعد سموحة لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري يوم الأربعاء.

ولا يعد سموحة هو النادي الوحيد الذي أصدر بيانا ضد التحكيم، إذ أن الإسماعيلي سبق وأن فكر في الانسحاب من مسابقة الدوري وسط انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة، بجانب الزمالك الذي طالب بحكام أجانب في مبارياته.

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