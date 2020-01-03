الرأس الذهبية تنصر طلائع الجيش على وادي دجلة في الوقت القاتل

شارك تالا نداي فتحول سير اللقاء. طلائع الجيش يفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف في الوقت القاتل.

سجل أحمد موسى "كابوريا" وتالا نداي أهداف طلائع الجيش، فيما سجل رجب عمران هدف وادي دجلة الوحيد.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ11 مرتقيا للمركز الـ11 في الترتيب، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

وصف المباراة

لم ننتظر طويلا حتى تقدم طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة الثالث. كريم طارق اخترق ببراعة من الجهة اليسرى، ثم مرر عرضية أرضية، قابلها أحمد موسى "كابوريا" بلمسة في سقف المرمى مسجلا الأول.

وادي دجلة حاول الرد بقوة. محمد هلال صوب في الدقيقة الـ15 لكن كرته مرت بجانب القائم.

وسدد أيضا عبد الكبير الوادي كرة قوية في الدقيقة الـ29، لكن أمسك بها محمد بسام حارس طلائع الجيش.

وحينما كان الجميع يظن بأن الشوط الأول سينتهي بتقدم الضيوف، أدرك وادي دجلة التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، وبمساعدة من محمد بسام حارس طلائع الجيش.

ركنية نفذها إيزاكي ياكوبو، وخرج بسام عليها لكنه فشل في الإمساك بها، لتسقط من يده، ويكملها رجب نبيل بخلفية مزدوجة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

وادي دجلة ضغط لإضافة الهدف الثاني. حسام عرفات راوغ محمد بسام في الدقيقة الـ51، لكن المرة طالت منه ولم يستطع اللحاق بها.

وفي الدقيقة الـ52 كان وادي دجلة أقرب من أي فترة لتحقيق التقدم. محمد بسام خرج من مرماه والتحم مع حسام عرفات داخل منطقة الجزاء. التحام احتسبه حكم اللقاء رجلة جزاء لوادي دجلة.

لكن محمد بسام بدأ التألق هنا. قائد طلائع الجيش تصدى لركلة الجزاء من محمد هلال ببراعة وحافظ على شباك فريقه.

تبديلات طارق يحيى

طارق يحيى مدرب طلائع الجيش تدخل هنا. وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ62 بدخول عمرو السيسي وتالا نداي بدلا من أحمد سمير وفرانج نجونجا.

في المقابل رد تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة بأولى التبديلات في الدقيقة الـ70 بدخول أحمد حسن بدلا من عبد الكريم الوادي، ثم بدخول محمد رضا بدلا من رجب عمران للإصابة في الدقيقة الـ77.

الرأس الذهبية تحسم اللقاء

طلائع الجيش قدم 10 دقائق أخيرة رائعة. البداية كانت في الدقيقة الـ81 بتشتيتة من عبد الرحمن رمضان، لكنها اصطدمت في قدم المهاجم وتحولت للمرمى، إلا إن محمد عبد المنصف تألق وتصدى لها ببراعة.

وادي دجلة أجرى ثالث التبديلات في الدقيقة الـ83 بدخول بوزاس فاسيليوس بدلا من أحمد سعيد.

واستمرت محاولات طلائع الجيش، وهذه المرة نتج عنها الأهداف. تالا نداي صاحب الشعر الأصفر كانت رأسه ذهبية كلون شعره. أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ84. تصويبة من زولا اصطدمت بالدفاع وأكملها المهاجم السنغالي برأسية في مرمى عبد المنصف.

طارق يحيى أجرى آخر التبديلات في الدقيقة الـ86 بدخول محمد شحاتة بدلا من أحمد عبد الرحمن زولا.

وعاد تالا نداي وأضاف الثالث في الدقيقة الـ87. كرة ثابتة نفذها كابوريا بشكل رائع، وقابلها تالا نداي برأسية أروع في المرمى.

وكاد طلائع الجيش يعمق الفارق في الدقيقة الـ89 برأسية جديدة لكن من كريم طارق هذه المرى، لكنها ارتطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز طلائع الجيش رفع رصيده للنقطة الـ11 مرتقيا للمركز الـ11 في الترتيب، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

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