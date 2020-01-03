مران الأهلي - تأهيل للشحات ووحيد.. وتدريبات خاصة على إنهاء الهجمات والتسديدات

واصل الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي ومحمود وحيد مدافع الفريق التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق يوم الجمعة استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري.

ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي بسبب شكواه من الإجهاد في العضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة قوية في وجه القدم.

وخاض الثنائي جلسة في صالة الجيم وبعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي، لتجهزيه للمشاركة فيما هو قادم من مباريات مع الفريق.

وواصل جونيور أجايي العائد من الإصابة المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية دون شكوى، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في مباراة بلاتينيوم بإجهاد في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في مواجهات الأهلي المقبلة.

وغاب إكرامي عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الجمعة على خلفية الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة.

وخصص ريني فايلر خلال التدريبات عدة فقرات على إنهاء الهجمات بشكل سليم وتألق الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي فيها. كما تدرب لاعبو الأهلي على التصويب بكلتا القدمين.

وأدى رمضان صبحي جناح الفريق المصاب جلسة علاجية في صالة الجيم، وكان خالد محمود طبيب الأهلي قد أوضح في وقت سابق أن اللاعب يخضع لأشعة جديدة للوقوف على مدى تعافيه من إصابته العضلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

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