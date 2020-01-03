الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع الصفاقسي التونسي من أجل التعاقد مع مهاجمه فراس شواط؟ سؤال يُجيب عنه معتز المستيري مدير الكرة في النادي.

وقال مدير الكرة في الصفاقسي: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من الأهلي لضم فراس شواط".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي لم يخاطبنا من أجل فراس ونمتلك عرضا صينيا وآخر من السعودية لضم اللاعب بالفعل".

وشدد "لم يتحدث معنا أي أحد من الأهلي بخصوص فراس شواط".

وخرجت بعض التقارير التونسية لتزعم وجود مفاوضات بين الأهلي والصفاقسي من أجل المهاجم التونسي فراس شواط.

فراس شواط صاحب الـ 23 عاما سجل هدفين وصنع مثلهما خلال ظهوره في 7 مباريات مع الفريق التونسي هذا الموسم.

حديثنا مع مدير الكرة في الصفاقسي لم يتوقف عند فراس شواط فقط، بل تطرق للحديث عن الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي.

وكشف معتز المستيري "نرغب في التعاقد مع جيرالدو من الأهلي".

وأتم "تواصلنا مع اللاعب بالفعل ونأمل في إتمام الصفقة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق تعثر المفاوضات بين جيرالدو والصفاقسي بسبب المقابل المادي. (طالع التفاصيل)

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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