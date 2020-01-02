سكاي: مورينيو لن يُعاقب رغم تصريح "الأحمق"

قالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام لن تتم معاقبته من قِبّل الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته عقب مباراة ساوثامبتون.

البرتغالي حصل على بطاقة صفراء بسبب التجسس على خطط الخصم في المباراة التي انتهت بخسارة الديوك بنتيجة 1-0.

مورينيو قال عقب نهاية اللقاء: "اعتقد أن البطاقة الصفراء مستحقة، كنت وقحا، كنت وقحا مع شخص أحمق".

وصب البرتغالي غضبه على التحكيم مواصلا: "بالنسبة لي في ذلك الوقت، الحكام ليسوا حكاما، تقنية الفيديو لابد أن يُطلق عليها حكام الفيديو، اعترف أنني لم أر الهدف بعد، كل ما أعرفه أن لديلي ألي ركلة جزاء".

وألغت تقنية الفيديو هدفا لهاري كين بسبب التسلل كما لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح ديلي ألي.

توتنام ظل سادسا برصيد 30 نقطة وابتعد مجددا عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 36 نقطة.

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