طبيب الأهلي: رمضان يخضع لأشعة جديدة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن رمضان صبحي لاعب الفريق سيخضع لأشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة التي لحقت به.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح خالد محمود للصحفيين قائلا: "رمضان صبحي يجري أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة".

وواصل "اللاعب يؤدي برنامجا علاجيا وتأهيليا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، الأمور تسير بشكل طيب للغاية في برنامج تجهيز اللاعب".

وأكمل "اللاعب يتدرب في صالة الجيم بشكل يومي قبل إجراء الأشعة الجديدة".

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية منتصف شهر ديسمبر الماضي، وفي حالة اكتمال شفاء اللاعب قبل نهاية الأسابيع الأربعة المحددة، فإنه قد يعود بعد مباراة بلاتينيوم في دوري الأبطال، وإن استمرت أكثر، فقد يعود بعد مواجهة إنبي نهاية الشهر الجاري.

وتطرق محمود للحديث عن إصابة مدافع الأهلي قائلا: "أجريت اتصالا هاتفيا مع سعد سمير مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس أمس الأربعاء".

وأتم "تواصلت كذلك مع ماركوس فولتر الذي أجرى الجراحة، لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بحالة اللاعب بعد خضوعه للجراحة أمس".

سعد تعرض لقطع في وتر أكيليس خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

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