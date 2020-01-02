كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا، قبل حفل جوائز الاتحاد القاري يوم 7 يناير الجاري.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وبحسب اللجنة المنظمة لحفل جوائز كاف – بيك الباتروس لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، فإن كاف ينوي نقل المتنافسين الثلاثة، المصري نجم ليفربول محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز من إنجلترا إلى الغردقة، لإراحة الـ3 نجوم والعمل على توفير أفضل الظروف لهم.

وكشفت اللجنة المنظمة للحفل، أن الطائرة ستحضر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار الغردقة يوم الحفل، وتعود عقبه مباشرة.

صلاح قاد – رفقة ماني – ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن للسنغالي أفضلية بوصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي خرج منها صلاح في دور الـ16 مع منتخب مصر.

أما محرز، فهو بطل للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير.

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