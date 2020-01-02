شرويدة لـ في الجول عن احتفال جوميز: أُحبه بشدة

تحدث أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود عقب قيادته فريقه للانتصار على حساب بيراميدز، مشيرا إلى "كنا نحتاج بشدة لحصد الثلاث نقاط".

حرس الحدود انتصر على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

هدف انتصار حرس الحدود جاء عن طريق شرويدة الذي احتفل بالهدف على طريقة بافيتيمبي جوميز نجم الهلال السعودي.

وقال شرويدة: "أُحب جوميز للغاية ولذلك قررت تقليد احتفاله".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تعاهدنا جميعا قبل المباراة على أهمية عدم الخروج بالخسارة أمام بيراميدز. كنا نحتاج بشدة لحصد الثلاث نقاط ونجحنا في ذلك".

وتابع "كنت متفائلا للغاية بهز شباك بيراميدز وأخبرت زملائي بذلك. كنت في كامل تركيزي خلال أحداث المباراة ونجحت في التسجيل".

وأتم "نسير كل مباراة على حدة وهدفنا تحسين أدائنا ومظهرنا في الدوري".

بهذا الفوز حصد الحدود النقطة الـ14 في المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وتعد تلك هي المباراة الثانية لأنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز في منصبه بعد تعيينه خلفا لسيباستيان ديسابر، وكانت مباراته الأولى ضد المصري في الكونفدرالية في دور المجموعات وفاز بنتيجة 2-1، وفي مباراته الأولى بالدوري المصري والثانية في مسيرته مع بيراميدز خسر من الحدود.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني في تاريخ مواجهات حرس الحدود ضد بيراميدز، والأول له منذ عام 2014، إذ أنه واجه بيراميدز في 4 مواجهات خسر مرتين وتعادل مرتين.

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