مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: انقسام في الإدارة حول الانسحاب من الدوري

قال مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي إن هناك انقساما في الآراء حول انسحاب الفريق من الدوري على خلفية ما حدث في مباراة إنبي، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بعدم خوض مباراة بيراميدز المقبلة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "انقسمت الآراء داخل مجلس إدارة النادي حول الرغبة في الانسحاب من الدوري".

وأضاف "البعض طالب بعدم خوض لقاء بيراميدز في الدوري".

وواصل "الكل في النهاية قبل بصوت العقل وتقديم احتجاج رسمي مع الانتظار لموقف المسؤولين تجاه ما تسبب به حكم لقاء إنبي وتعنته ضد الفريق".

وأكمل "إدارة النادي قررت أن تكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف تجاه سعفان الصغير مدرب الحراس، إذ أنه من المفترض أن يراعي المسؤولين الظلم الواضح والذي رآه الجميع داخل الملعب وخارجه من قبل الحكم".

ماذا حدث؟

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا انتقد فيه الأداء التحكيمي أمام إنبي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدراويش: "الحكم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح الإسماعيلي".

وأتم "مجلس الإدارة لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة". (طالع نص البيان كاملا)

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما أصبح إنبي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

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