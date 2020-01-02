الحدود يجد طريق الشباك والانتصارات أخيرا ضد بيراميدز

فاز فريق حرس الحدود ضد ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد شرويدة، ليحقق الحدود فوزه الأول منذ الجولة السادسة بعد تعادلين وخسارتين، كما أنهى الصيام التهديفي لفريقه والذي دام لـ4 جولات متتالية.

لم ينتظر الحدود طويلا حتى يسجل هدف اللقاء الوحيد، ففي الدقيقة الثانية وبعد إبعاد علي جبر للكرة أمام منطقة جزاء بيراميدز، وصلت الكرة إلى محمد أسامة لاعب الحدود الذي مررها إلى أحمد شرويدة ليسكنها الأخير في شباك أحمد الشناوي بعد إكمال عمر جابر للكرة في المرمى.

وكاد بيراميدز أن يتعادل في الدقيقة التاسعة، بعد أن وصلت تمريرة إسلام عيسى خلف دفاع الحدود إلى دودو الجباس وفي ظهره أحمد السعدني حارس الحدود، ليمررها الجباس إلى السعيد الذي يحاول إسكان الكرة في الشباك من أعلى الحارس لكنها تمر بسلام.

واقترب بيراميدز كثيرا من التسجيل لولا تألق أحمد السعدني حارس الحدود، والذي أنقذ مرماه في الدقيقة 28 بعد ركلة حرة مباشرة على حافة قوس منطقة الجزاء، نفذها السعيد ببراعة لكن السعدني كان له رأي آخر ليحول دون دخول قائد بيراميدز لناد المائة.

وسجل الحدود هدفا ثانيا في الدقيقة 29 بعد تمريرة من محمد عبد اللطيف "جريندو" وصلت إلى شرويدة لكن حكم الراية حال دون احتساب الهدف.

وفي الشوط الثاني أرسل إسلام عيسى كرة عرضية وسط عدة محاولات من بيراميدز للتعادل، في الدقيقة 73، لتصل إلى رأس إريك تراوري الذي يسدد بقوة لكن السعدني تألق وتصدى لها.

وكاد أحمد فيليكس لاعب الحدود أن يسجل هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 80 بعد تمريرة من داخل منطقة الجزاء من أنطوني لوكاسا وصلت إلى فيليكس خارج المنطقة الذي يسدد على طريقة R2 الشهيرة لكن عارضة مرمى أحمد الشناوي حالت دون دخول الكرة في الشباك.

بهذا الفوز حصد الحدود النقطة الـ14 في المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وتعد تلك هي المباراة الثانية لأنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز في منصبه بعد تعيينه خلفا لسيباستيان ديسابر، وكانت مباراته الأولى ضد المصري في الكونفدرالية في دور المجموعات وفاز بنتيجة 2-1، وفي مباراته الأولى بالدوري المصري والثانية في مسيرته مع بيراميدز خسر من الحدود.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني في تاريخ مواجهات حرس الحدود ضد بيراميدز، والأول له منذ عام 2014، إذ أنه واجه بيراميدز في 4 مواجهات خسر مرتين وتعادل مرتين.

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