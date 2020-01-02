تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. الريدز كامل العدد أمام شيفيلد يونايتد

يقود نجمنا المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام شيفيلد يونايتد في ختام الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ويجاور صلاح كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط هجوم الريدز.

وحل نابي كيتا في التشكيل الأساسي عن المباراة السابقة بدلا من آدم لالانا.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان – جيمس ميلنر – آدم لالانا – ديفوك أوريجي – فيليبس – جونز – هيرفي أيليوت.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز الـ 11 على التوالي في الدوري الإنجليزي ومواصلة سلسلة اللاهزيمة في آخر 50 مباراة على ملعب أنفيلد.

ليفربول يتصدر بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع وست هام.

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