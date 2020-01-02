الأهلي لـ في الجول: لن نسافر زيمبابوي بطائرة خاصة.. وتم استخراج تأشيرة كهربا

لن يغادر الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا بطائرة خاصة كما كان مقترحا من قبل، وتم استخراج تأشيرة السفر لمحمود عبد المنعم كهربا تمهيدا للحاق بالبعثة.

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم عصر يوم السبت 11 يناير ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "السفر إلى زيمبابوي لن يكون بطائرة خاصة".

وأضاف "تم الاستقرار على السفر بحجز عادي وقمنا باستخراج التأشيرات الخاصة باللاعبين".

وكشف عبد الحفيظ "استخرنا تأشيرة سفر لمحمود كهربا تمهيدا للسفر مع البعثة".

وأتم عبد الحفيظ "سيتم قيد كهربا مباشرة فور وصول البطاقة الدولية بناء على طلب ريني فايلر المدير الفني".

وكان عبد الحفيظ قد أوضح لـ FilGoal.com جديد موقف بطاقة محمود كهربا. (من هنا)

وكان الأهلي يخطط للسفر بطائرة خاصة إلى زيمبابوي والعودة للمشاركة في مهرجان اعتزال طارق التائب بالسعودية بمواجهة الهلال في 13 يناير قبل يومين من مواجهة طنطا في الدوري المصري.

ولكن تم تأجيل اعتزال طارق التائب إلى شهر مارس المقبل على أن يتم تحديد التاريخ وفقا لجدول الفريقين.

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