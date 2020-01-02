عبد الحفيظ لـ في الجول: تواصلنا مع إدارة أفيش بشأن بطاقة كهربا.. لا توجد أزمة في قيده

الخميس، 02 يناير 2020 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن عدم وجود أي أزمة في بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا" وبداية تواصل النادي مع فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "ننتظر خلال الساعات القليلة القادمة تصل بطاقة كهربا الدولي من الاتحاد البرتغالي".

وأوضح "يأتي ذلك بعد فتح قنوات اتصال مباشرة بين الأهلي ونادي ديسبورتيفو إذ يتم حاليا إنهاء كافة إجراءات نقل تسجيل اللاعب على نظام الانتقالات الدولي".

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وشدد عبد الحفيظ "لا توجد أزمة أو أي عراقيل في بطاقة كهربا وستصل على أقصى تقدير في وقت متأخر اليوم أو صباح غد الجمعة".

وكان عبد الحفيظ قد أشار إلى استعلام أحد الأندية عن بطاقة كهربا مما أجل وصولها وإتاحته لمواجهة مصر المقاصة أمس الأربعاء.

وكشف عبد الحفيظ "فور وصول البطاقة الدولية سيتم قيد اللاعب محليا وإفريقيا بناء على قرار من ريني فايلر المدير الفني الذي طلب ذلك".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الأحد أمام نادي مصر في الجولة 12 من الدوري المصري.

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