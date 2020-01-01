المقاولون يواصل مسيرته ويتصدر الدوري بالفوز ضد الاتحاد

نجح فريق المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في الدوري المصري، بعدما فاز في الجولة الـ11 بنتيجة 1-0 ضد مضيفه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد سمير مدافع المقاولون بعد متابعة لرأسية من محمد طلعت جناح الفريق، ليحقق الذئاب انتصارهم الثالث على التوالي بعد الخسارة من دجلة في الجولة الثامنة.

سيطر الاتحاد على مجريات الشوط الأول بشكل كبير، استحوذ على الكرة وكاد أن يباغت ضيوفه في أكثر من مرة، ففي الدقيقة العاشرة أرسل أحمد رفعت عرضية خطيرة للغاية وصلت إلى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء وأمام منطقة الست ياردة ليسددها الأخير على الطائر لكنها مرت أعلى المرمى.

وشهد الشوط الأول تسجيل الاتحاد السكندري لهدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، الأول في الدقيقة 15، والثاني في الدقيقة 20 عن طريق خالد قمر، ما تسبب في حالة غضب على مقاعد بدلاء زعيم الثغر واعتراضات متكررة، خاصة على الهدف الثاني.

حصاد في الجول.. اختر الأفضل في 2019

وكاد الاتحاد أن يسكن الكرة في شباك المقاولون، بعد تصويبة قوية من رزاق سيسيه في الدقيقة 18، ارتطمت بباطن منتصف العارضة ثم سقطت على خط المرمى وأبعدها القائم ثم دفاع المقاولون وسط لحظات من الترقب.

وسجل سمير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61، بعد تمريرة من أمير عابد وصلت إلى سيف الدين الجزيري الذي أرسل كرة عرضية رائعة على رأس طلعت، الذي سدد بدوره بقوة، لكن عماد السيد تصدى للكرة وارتدت أمام مدافع المقاولون الذي أسكنها الشباك.

بهذا الانتصار، رفع المقاولون رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن الأهلي الذي يواجه مصر للمقاصة مساء الأربعاء في نفس الجولة.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سموحة الخامس الذي يواجه المصري يوم الخميس.

وحافظ المقاولون العرب على رقمه الخاص ضد الاتحاد، إذ أنه لم يخسر ضد زعيم الثغر منذ موسم 2016-2017، ومنذ ذلك الحين خاض الفريقان 5 مواجهات، فاز الذئاب في 3 وتعادل الفريقان مرتين.

طالع أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف لليفربول في العقد الأخير

أجندة الزمالك في يناير

أجندة الأهلي في يناير

أجايي والشحات يشاركان الجمعة في التدريبات الجماعية

صلاح ضمن فريق العقد في روما