صلاح ضمن فريق العقد الأخير بـ روما

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روما

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن فريق أفضل 11 لاعبا ارتدوا قميص روما في العقد الأخير.

وطلب روما من جماهيره اختيار أفضل لاعبي العشر سنوات الأخيرة التي لعب صلاح خلالها عامين بقميص فريق العاصمة الإيطالية.

صلاح تواجد في الخط الأمامي بجوار الأسطورة فرانشيسكو توتي وإدين دجيكو.

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أما في منتصف الملعب فحضر دانيللي دي روسي وميراليم بيانيتش ورادجا ناينجولان.

الدفاع ضم ألكسندر كولاروف وماركينيوس وكوستاس مانولاس وأليساندرو فلورينزي أمام الحارس أليسون.

أسطورة روما توتي فاز على دجيكو ودي روسي في سباق الفوز بأفضل لاعب في العقد.

لاعب المقاولون العرب السابق الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

وذلك قبل أن ينضم للريدز في صيف 2017 ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، كما توج معهم بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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