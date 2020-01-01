أجندة يناير - الزمالك يلعب 5 مباريات محلية و2 إفريقية

عدة مباريات قوية تنتظر حامل لقب كأس مصر في شهر يناير، من بينها مباراة مرتقبة ضد مازيمبي الكونغولي.

مباريات الزمالك خلال شهر يناير سيكون أصعب خصم فيها محليا هو المصري بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال باتريس كارتيرون في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر يناير سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر يناير.

وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-

الزمالك لعب 9 في الدوري المصري هذا الموسم، انتصر في 4 وخسر مباراتين وتعادل في 3، فيما خسر مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا على يد مازيمبي، قبل الفوز على بريميرو دي أوجوستو ثم التعادل مع زيسكو.

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