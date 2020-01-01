مستشفى الأهلي - برنامج علاجي للشحات وأجايي وتحديد موعد عودتهما للتدريبات

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - بلاتينيوم

حدد خالد محمود طبيب الأهلي برنامجا علاجيا لثنائي الفريق الأول، حسين الشحات وجونيور أجايي، ليقوم بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية يوم الجمعة.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، فيما أصيب أجايي بإجهاد في العضلة الخلفية في مواجهة بلاتينيوم الأخيرة في دوري الأبطال.

ويشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق يوم الجمعة استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري.

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ويستمر شريف إكرامي حارس الأهلي في تنفيذ برنامجه العلاجي للتخلص من آلام السمانة التي لحقت به مؤخرا، ويخضع الحارس لاختبار طبي يوم الخميس لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويجري سعد سمير مدافع الفريق جراحة وتر أكيليس يوم الأربعاء في ألمانيا، وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيستمر هناك لمدة 10 أيام بعد الجراحة.

ويعود سعد مرة أخرى إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.

وتعرض سعد للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0.

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ويستأنف الأهلي تدريباته يوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري، إذ أن ريني فايلر مدرب الفريق رفض منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم نظرا لضيق الوقت قبل المواجهة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نادي مصر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري في السابعة والنصف.

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