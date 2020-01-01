تشكيل الأهلي المتوقع - متولي وربيعة وأفشة يواجهون مصر للمقاصة

بعد غياب عن التشكيل الأساسي منذ 20 سبتمبر الماضي، يعود محمود متولي أساسيا في تشكيل الأهلي يوم الأربعاء حين يحل ضيفا على مصر للمقاصة في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

وتعافى لاعب الإسماعيلي الأسبق من الإصابة وشارك بديلا يوم السبت أمام بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب متولي بجوار رامي ربيعة في دفاع القلعة الحمراء.

ومتوقع أن يعود محمد مجدي "أفشة" للتشكيلة الأساسية للأهلي الساعي للفوز حفاظا على العلامة الكاملة في البطولة.

حصاد في الجول.. اختر الأفضل في 2019

والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي

وسط الملعب: أحمد الشيخ - عمرو السولية - أفشة - أليو ديانج - وليد سليمان

الهجوم: وليد أزارو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب السلام وتنقله قناتا أون سبورت وتايم سبورتس.

طالع أيضا

فيديو في الجول - فيرجسون الذي غير موازين كرة القدم

ماذا يحتاج ريال مدريد في يناير

ماذا يحتاج مانشستر سيتي في يناير

ماذا يحتاج يوفنتوس في يناير

ماذا يحتاج برشلونة في يناير

مواعيد مباريات الأربعاء