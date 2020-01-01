صلاح ينافس روائع توريس وسواريز على جائزة هدف العقد لـ ليفربول

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الريدز في العقد الأخير.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وانتهي العقد الثاني من القرن الـ21، لكن صلاح احتاج لعامين ونصف فقط ليكون هداف الريدز في العشر سنوات الأخيرة، بينها العديد من الأهداف الرائعة.

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك توتنام اختير كأجمل هدف للفريق في عام 2018 ليتنافس مع الهدف الأجمل من كل عام بالعقد الأخير.

هدف مدهش من فيرناندو توريس في 2010 ثم 3 أهداف مذهلة من لويس سواريز في الأعوام الثلاثة التالية سيكونوا أبرز المتنافسين على الجائزة.

كما ينافس دانييل ستوريدج وجوردن هندرسون وفيليبي كوتينيو بتسديدات بعيدة المدى، مع مقصية إيمري تشان وهدف ديفوك أوريجي التاريخي أمام برشلونة العام الماضي.

شاهد كل الأهداف المتنافسة.

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متفوقا على سواريز.. صلاح هداف العقد الأخير لـ ليفربول

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