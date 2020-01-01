أجندة يناير - الأهلي يواجه وصيف الدوري ويلعب مباراتين في إفريقيا

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أمام الأهلي حامل لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر يناير من بينها النجم الساحلي.

مباريات الأهلي خلال شهر يناير سيكون أصعب خصم فيها محليا المقاولون العرب بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال ريني فايلر في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر يناير سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

انتقالات يناير – ماذا يحتاج ميلان.. النني وعودة الشخصية انتقالات يناير – ماذا يحتاج يوفنتوس.. الحلول المناسبة انتقالات يناير – ماذا يحتاج إنتر.. ما يناسب أفكار كونتي انتقالات يناير - ماذا يحتاج أرسنال.. أسماء كثيرة على طاولة أرتيتا لإعادة تشغيل المدفعية

اضغط هنا لتطالع أجندة الزمالك

ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر يناير.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي لعب 8 في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر في كل المباريات، فيما خسر مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا على يد النجم الساحلي، قبل أن ينتصر على الهلال وبلاتينيوم.

طالع أيضا

فيديو في الجول - فيرجسون الذي غير موازين كرة القدم

ماذا يحتاج ريال مدريد في يناير

ماذا يحتاج مانشستر سيتي في يناير

ماذا يحتاج يوفنتوس في يناير

ماذا يحتاج برشلونة في يناير

مواعيد مباريات الأربعاء

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

معلول في عيده ميلاده: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته مع الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
حسن حمدي يكشف حديث مبارك للعفو عن الحضري وإعادته للأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة فنتائج الدوري متغيرة.. أبارك للأهلي وأشكر لاعبي فريقي 41 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: ذهنيا لم نكن بأفضل حالة في الشوط الأول.. سعيد بتأثير تبديلاتي ساعة | الدوري المصري
جيسوس يقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون ويبتعد بالمركز الثالث ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: ناد مصري آخر استعلم عن موقف كهربا في اتحاد الكرة بمستندات غير صحيحة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي

قد ينال إعجابك