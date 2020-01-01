أجندة يناير - الأهلي يواجه وصيف الدوري ويلعب مباراتين في إفريقيا

أمام الأهلي حامل لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر يناير من بينها النجم الساحلي.

مباريات الأهلي خلال شهر يناير سيكون أصعب خصم فيها محليا المقاولون العرب بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال ريني فايلر في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر يناير سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر يناير.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي لعب 8 في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر في كل المباريات، فيما خسر مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا على يد النجم الساحلي، قبل أن ينتصر على الهلال وبلاتينيوم.

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