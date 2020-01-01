حوار - روبرتسون يتحدث عن تطلعاته في 2020 ومحاولة تكرار إنجازات 2019

يتطلع أندي روبرتسون مدافع ليفربول لحصد ألقاب جديدة مع ناديه في العام الجديد بعد إنجازات عام 2019 المذهلة.

ويبدأ بطل أوروبا عام 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد يوم الخميس بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

وأجري الموقع الرسمي لليفربول حوارا مع المدافع الاسكتلندي المتألق جاء على النحو التالي:-

كيف يمكنك تلخيص عام 2019 الذي كان مميزاً لكل من له علاقة بليفربول؟

كان لا يصدق. سيظل دائماً عاماً مميزاً لكل مشجعي ليفربول، وبالنسبة للاعبين هو لا يصدق. وقعت عقداً جديداً وحققنا رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي وظفرنا بلقب دوري الأبطال، دعونا نأمل أن يكون عام 2020 مثل عام 2019.

كان العقد الماضي رحلة شخصية بالنسبة لك؟

بالطبع. كانت السنوات العشر الماضية تدور حول العمل الجاد والإصرار، والوصول لما أنا فيه في النهاية كان رائعاً. أنا ممتن لما حققته في النهاية. يسعدني أن أكون هنا وأتمنى أن يستمر ذلك.

في المستقبل ستكون الأمور أصعب، ولكن ما هي الخطة لجعل عام 2020 أفضل من 2019؟

نحن في وضع جيد مع بداية 2020، لذلك علينا الاستمرار في ذلك. أتمنى في نهاية 2020 أن أكون هنا وأقول إننا نريد لعام 2021 أن يكون مثل 2020.

عام كامل بدون هزيمة، ماذا يقول هذا الأمر عن الفريق؟

أعتقد أنه يوضح العقلية التي نتمتع بها. كانت لدينا الكثير من المباريات، وقطعنا شوطاً كبيراً. أفضل أن يمر علينا موسم كامل بدون هزيمة، وليس عاماً. أتمنى أن نبدأ العام الجديد بانتصار جديد.

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نتحدث الآن عن 50 مباراة في الدوري بدون هزيمة، 17 فوزاً متتالياً، ولم نخسر أي مباراة على أنفيلد في 2019. إحصاءات لا تصدق، ما الأسباب خلفها؟

الفريق جيد بالطبع، لكن أعتقد أننا نستغل جيداً جماهيرنا في آنفيلد. كانت الجماهير رائعة في 2019 وأعتقد أنهم يفخرون بالفريق. كان يتعين عليهم السفر بعيداً وبذل الأموال والمجهود، لهذا لا يمكننا أن نوفيهم حقهم مهما شكرناهم. أتمنى أن يستمر الدعم في 2020، نحن نحتاج للدعم والتشجيع لجعل آنفيلد مكاناً مرعباً ومخيفاً للمنافسين.

ما مدى شعورك بالرضا عن شهر ديسمبر الذي كان مزدحماً للغاية بالمباريات؟

أي لاعب في الدوري الإنجليزي سيقول لك كم كان هذا الشهر مرهقاً. نواجه تلاحم المباريات بفضل فريق من الموظفين في ميلوود. هم يهتمون بنا وبلياقتنا، ودائماً يحرصون على جعلنا نشعر بالراحة. الإرهاق يبدأ دائماً من العقل، لهذا نحاول دوماً التخلص من هذا الشعور.

المواجهة المقبلة أمام شيفيلد يونايتد، الذي ظهر بشكل رائع في الدور الأول. ما الذي يجعل مواجهة هذا المنافس صعبة؟

من الصعب حقاً مواجهتهم. أنت تعلم أنك ستواجه 11 رجلاً تم تدريبهم بشكل جيد وينفذون كل ما يطلبه منهم مدربهم. أعتقد أنهم يحبون التدريب كل يوم ولعب المباريات، وهذا ما يميزهم. ربما في بداية الموسم كانوا مرشحين للهبوط، لكنهم الآن في النصف العلوي من جدول الترتيب. مواجهتهم في الدور الأول كانت من أصعب المواجهات، وكادت أن تنتهي بالتعادل السلبي، لولا الخطأ الذي قام به حارس مرماهم. كنا محظوظين للغاية أمامهم. الآن هم فريق أفضل مما كانوا عليه هذا اليوم، ولديهم خبرة أكبر في الدوري الإنجليزي. ندرك جيداً مدى صعوبة المواجهة، لكننا نعتقد أيضاً أننا قادرون على الفوز.

هزيمتهم أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، كانت الأولى لهم خارج الديار هذا الموسم. هذا يؤكد صعوبة مواجهتهم؟

بالطبع. ما فعلوه لا يصدق بالنسبة لفريق صاعد حديثاً للدوري الممتاز. المنطقي هو أن تكون أقوى على ملعبك، ولكن بالنسبة لهم يأتي التألق خارج الديار وأمام الفرق الكبيرة، وهذا لا يصدق. علينا الحذر منهم، هم يظهرون عدم خوفهم من اللعب خارج الديار، وأثق في أنهم لا يشعرون بالخوف من القدوم إلى آنفيلد. هم لا يخشونا، ولكن الأمر في إيدينا لتقديم أداء يسمح لنا بتخطيهم.

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