أجندة يناير - سيتي يلاقي يونايتد مرتين ومواجهة مصرية

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي شهر يناير ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر مع الاصطدام بجاره مانشستر يونايتد مرتين.

مباريات سيتي خلال شهر يناير سيكون أصعب خصوم هم مانشستر يونايتد وإيفرتون وكريستال بالاس.

ويحارب رجال بيب جوارديولا في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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سيلعب سيتي 4 مباريات في الدوري الإنجليزي وضياع أي نقطة من الـ12 سيقرب اللقب أكثر من ليفربول المتصدر الحالي.

فليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز.

ويستعرض FilGoal.com مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير.

وجاءت مباريات سيتي على النحو التالي:

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