أجندة يناير - ليفربول يصطدم بـ إيفرتون وتوتنام ويونايتد

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

يدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر يناير ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح سيلاقي إيفرتون وتوتنام ومانشستر يونايتد هذا الشهر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الموسم، لكن هذا الشهر سيلعب في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي فقط.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر يناير.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز.

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