تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي ضد بيرنلي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

يشارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد بيرنلي يوم الأربعاء، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويحل أستون فيلا ضيفا على بيرنلي ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

تريزيجيه يعود للمشاركة الأساسية بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء واتفورد يوم السبت الماضي.

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فيما يعود المحمدي لمقاعد البدلاء بعد اللعب بشكل أساسي ضد نورويتش سيتي وواتفورد.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:-

ويحتل أستون فيلا المركز الـ18 في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد بيرنلي في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.

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