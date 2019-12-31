انتقالات يناير - ماذا يحتاج أرسنال.. أسماء كثيرة على طاولة أرتيتا لإعادة تشغيل المدفعية

مدافع قديمة متهالكة غير قادرة على إطلاق قذائفها على الأعداء والدفاع عن حصونها وقلاعها.. هذا ما ظهر به فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال أرسنال

مستوى متراجع ونتائج سلبية في الدوري الإنجليزي إلى أن وصل الحال بالفريق للمركز الـ12 بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

والحل المؤقت الذي اتخذته إدارة أرسنال هو إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري وتعيين مواطنه ميكيل أرتيتا بعد إقناعه بترك منصبه كمدرب مساعد في مانشستر سيتي ليتولى المهمة الفنية للمدفعجية.

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والآن وقبل ساعات من فتح باب الانتقالات الشتوية في العالم، سيحاول أرسنال إبرام صفقة أو إثنين لمساعدة الفريق على الظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم.

وارتبط الكثير من اللاعبين بالانضمام لصفوف أرسنال، وأيضا عدد آخر تشير التقارير الصحفية إلى رحيله في فترة الانتقالات الشتوية.

ونستعرض معكم أبرز الأسماء المرتبطة بانضمام بعضها لصفوف أرسنال، وأيضا الأسماء المتوقع رحيلها.

دايوت أوباميكانو

لحل أزمة الدفاع ارتبط الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع آر بي لايبزج الألماني بالانضمام إلى أرسنال.

أوباميكانو البالغ من العمر 21 عاما يقدم مستوى جيد مع فريقه في الدوري الألماني هذا الموسم وشارك في 19 مباراة بمختلف البطولات.

درايس ميرتينز

نجم هجوم نابولي ومنتخب بلجيكا والذي ارتبط اسمه بأرسنال في الأسابيع الماضية.

ميرتينز البالغ من العمر 32 عاما قد يكون خيارا مميزا لأرسنال لمساعدة الفريق في الهجوم لما يمتلكه من خبرة وقدرات عالية، ليشكل ثلاثي قوي مع أوباميانج ولاكازيت.

ولعب ميرتينز هذا الموسم مع نابولي 22 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كيفين فولاند

حل آخر في الهجوم ارتبط اسمه بأرسنال في الأيام الماضية وهو كيفين فولاند مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

المهاجم الذي يقدم مستوى جيد في الدوري الألماني قد يكون أحد المنضمين لأرسنال في الانتقالات الشتوية.

فولاند البالغ من العمر 27 عاما لعب هذا الموسم 25 مباراة وسجل 7 أهداف.

جيروم بواتينج

المدافع المخضرم لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ أيضا ارتبط اسمه بالانضمام لأرسنال.

وفي حالة انضمام بواتينج لأرسنال سيكون أحد أهم الحلول الدفاعية للفريق اللندني والذي سيساعد كثيرا في دعم الخط الخلفي للمدفعجية.

بواتينج البالغ من العمر 31 عاما شارك هذا الموسم مع بايرن في 15 ما بين جميع البطولات، ويبدو أنه خرج من الحسابات الفنية للفريق.

كريس سمولينج

مدافع مانشستر يونايتد المعار لصفوف روما الإيطالي أيضا أحد الخيارات المطروحة لحل أزمة دفاع أرسنال.

وفي حالة استقرار أرسنال على ضمه سيكون عليه قطع إعارته مع روما والعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي ولكن عبر بوابة المدفعجية.

جيمس رودريجيز

وكما يعاني أرسنال في الدفاع والهجوم يعاني أيضا في خط الوسط ومركز صانع الألعاب.

وأحد الخيارات المطروحة لحل أزمة صناعة اللعب هو التعاقد مع جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد والذي لا يشارك كثير مع الملكي ورحيله لن يكون صعبا.

جو وورال

مدافع شاب يلعب مع فريق نوتنجهام فورست في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكنه يقدم مستوى جيد.

ما جعله يدخل ضمن دائرة اهتمامات أرسنال لضمه في يناير خاصة أنه لن يكلف النادي الكثير من الأموال.

وشارك البالغ من العمر 22 عاما مع فريقه هذا الموسم في 22 مباراة.

انتهت قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى أرسنال في الشتاء، لكن هناك أيضا أسماء قد ترحل عن الفريق.

جرانيت تشاكا

لاعب الوسط السويسري الذي يقدم مستوى متراجع منذ انطلاق الموسم تلقى العديد من العروض للرحيل عن أرسنال أبرزها من باير ليفركوزن الألماني.

سايد كولاسينياك

أيضا الظهير الأيسر البوسني قد يرحل في يناير وتلقى عروضا من بعض الأندية الإيطالية أبرزها من نابولي.

موستافي

المدافع الألماني لا يقدم مستوى جيد مع أرسنال في الفترة السابقة مع جعله قريبا جدا من الرحيل في يناير ولكن حتى الآن لم تتحدد وجهته المقبلة.

لوكاس توريرا

لاعب الوسط الأوروجواياني أيضا قد يغادر أرسنال في الشتاء، وإذا سمح له أرتيتا بالرحيل سيكون قريبا للغاية من الانضمام لصفوف نابولي الإيطالي.

وقد يدخل أيضا في صفقة تبادلية مع نابولي إذا أراد أرسنال التعاقد مع درايس ميرتينز.

أوباميانج

وفي حالة رحيله ستكون خسارة كبيرة لأرسنال لأنه أحد أهم لاعبي الفريق في الفترة الحاية والهداف.

نجم منتخب الجابون يريد الرحيل عن أرسنال بعد تراجع مستوى الفريق، ولكن أرتيتا سيحاول اقناعه بالاستمرار خاصة مع إبرام بعض الصفقات الجديدة لدعم المدفعجية.

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