الترجي يفوز بنتيجة تاريخية في الدوري التونسي

حقق الترجي فوزا تاريخيا بسبعة أهداف مقابل هدف على ضيفه شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري التونسي.

ورغم فوزه العريض، إلا أن الترجي تأخر بالهدف الأول منذ الدقيقة الثالثة عندما سجل ياسين الصالحي لشبيبة القيروان.

قبل أن يرد الترجي بعنف ويسجل 5 أهداف في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

فادي بن شوق سجل مرتين في الدقيقتين 20، و36، كما سجل محمد علي اليعقوبي، وعبد الرؤوف بن غيث، وحمدو الهوني في الدقائق 35، و40، و43.

ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني عن طريق هيثم الجويني، وإيهاب المباركي في الدقيقتين 80، و90.

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ليعود الترجي إلى درب الانتصارات بعد تعادله على ملعبه 0-0 أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 22 نقطة من 8 مباريات، ليحتل المركز الرابع في الدوري التونسي.

فيما تجمّد رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

الفوز ليس الأكبر في تاريخ الترجي أو الدوري التونسي، وهي ليست السباعية الأولى في تاريخ الترجي.

فقد سبق للترجي الفوز بنفس النتيجة على المستقبل الرياضي بقابس في سبتمبر 2017.

كما فاز الترجي 7-0 على حمام سوسة في يونيو 2012، وبنفس النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي في نوفمبر 2009.

ومن المنتظر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر فبراير المقبل.

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