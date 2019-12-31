الترجي يفوز بنتيجة تاريخية في الدوري التونسي

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

حقق الترجي فوزا تاريخيا بسبعة أهداف مقابل هدف على ضيفه شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري التونسي.

ورغم فوزه العريض، إلا أن الترجي تأخر بالهدف الأول منذ الدقيقة الثالثة عندما سجل ياسين الصالحي لشبيبة القيروان.

قبل أن يرد الترجي بعنف ويسجل 5 أهداف في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

أخبار متعلقة

الترجي يعلن إصابة 3 لاعبين المجموعة تشتعل.. فيتا كلوب يُجبر الترجي على التعادل والرجاء يقهر شبيبة القبائل رسميا - السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر مهرجان أهداف.. الترجي خامس مونديال الأندية بسداسية تاريخية في السد

فادي بن شوق سجل مرتين في الدقيقتين 20، و36، كما سجل محمد علي اليعقوبي، وعبد الرؤوف بن غيث، وحمدو الهوني في الدقائق 35، و40، و43.

ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني عن طريق هيثم الجويني، وإيهاب المباركي في الدقيقتين 80، و90.

ليعود الترجي إلى درب الانتصارات بعد تعادله على ملعبه 0-0 أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 22 نقطة من 8 مباريات، ليحتل المركز الرابع في الدوري التونسي.

فيما تجمّد رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

الفوز ليس الأكبر في تاريخ الترجي أو الدوري التونسي، وهي ليست السباعية الأولى في تاريخ الترجي.

فقد سبق للترجي الفوز بنفس النتيجة على المستقبل الرياضي بقابس في سبتمبر 2017.

كما فاز الترجي 7-0 على حمام سوسة في يونيو 2012، وبنفس النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي في نوفمبر 2009.

ومن المنتظر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر فبراير المقبل.

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

اقرأ أيضا:

في عالم الوكيل - يحيى علي وإبراهيم عزب: أن تجمع بين الأهلي والزمالك

سير أليكس فيرجسون.. اليوم الذي غير تاريخ مانشستر يونايتد

اختر التشكيل المحلي المثالي لعام 2019

اختر التشكيل العالمي المثالي لعام 2019

اختر بنفسك.. ما الصفقة الأفضل في العقد الأخير؟

الترجي الدوري التونسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

انتقالات يناير - ماذا يحتاج أرسنال.. أسماء كثيرة على طاولة أرتيتا لإعادة تشغيل المدفعية 3 دقيقة | تقرير في الجول
انتقالات يناير - ماذا يحتاج مانشستر يونايتد.. مفاجأة قد تحدث والأقرب للرحيل 24 دقيقة | تقرير في الجول
مواعيد مباريات الأربعاء 1-1-2020.. الأهلي ومانشستر يونايتد وأرسنال 31 دقيقة | الدوري المصري
انتقالات يناير – ماذا يحتاج ريال مدريد في سوقه غير المفضل 44 دقيقة | أوروبا
"عيد من السعادة في الجنة".. أنطونيو محمد يحقق حلم ابنه بعد 13 عاما ساعة | تقرير في الجول
قائمة المقاصة - ميدو يضم 21 لاعبا لمواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 4 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن

قد ينال إعجابك