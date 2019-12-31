انتقالات يناير - ماذا يحتاج مانشستر يونايتد.. مفاجأة قد تحدث والأقرب للرحيل

الاعتماد على المواهب الشابة هو هدف مانشستر يونايتد مع مدربه أولي جونار سولشاير ولكن هناك استثناءات قد تحدث من أجل لاعب ذو خبرات لا تُقدر بثمن.

يونايتد ظفر بنتائج مهتزة خلال النصف الأول من الموسم، ينتصر على الكبار ويسقط أمام الصغار ووضح جليا النقص الشديد في قائمته وعدم وجود بدلاء أكفاء مع ضعف في خط الوسط والدفاع.

فمن هم أبرز الذين ارتبطوا بالانتقال إلى يونايتد ومن متوقع رحيله؟

المفاجأة.. كريستيان إريكسن

طبقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن يونايتد مهتم بضم كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنام.

اللاعب الدنماركي ينتهي تعاقده مع سبيرز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الأول من شهر يناير المقبل.

وارتبط اسم إريكسن كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن هل ينجح يونايتد أولا في جذب اللاعب الدنماركي إليه وإبعاده عن الانتقال للفريق الملكي؟ ناهيك عن هل سيسمح توتنام للاعبه بالرحيل في يناير والحصول على أي مقابل مادي بدلا من رحيله مجانا أم أن مدرب الفريق جوزيه مورينيو لن يقبل بالأمر في ظل تأكيده على أهمية اللاعب؟

كما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مهاجم ريدينج داني لودر ربما ينتقل إلى يونايتد.

وينتهي تعاقد صاحب الـ20 عاما مع ريدينج بنهاية الموسم الجاري.

وسجل لودر ثلاثة أهداف في مباراتين مع ريدينج في دوري الشباب الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أي هدف في ثماني مباريات مع الفريق الأول.

ارتبط أيضا بالانتقال إلى يونايتد جناح بروسيا دورتموند جادون سانشو ولكن سيلقى مانشستر منافسة شرسة من تشيلسي الذي رُفعت عنه عقوبة الانتقالات ويرغب في ضم اللاعب الإنجليزي الشاب.

ومؤخرا ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن دومينيك كالفرت ليوين لدعم الهحوم.

وفي ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل مستمر وإقصائه من القائمة الأوروبية فإن إيمري كان لاعب خط وسط يوفنتوس الحالي وليفربول السابق مًرشح للانتقال إلى قلعة أولد ترافورد طبقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

هذا مع اهتمام يونايتد بموهبة أستون فيلا جاك جريليش، بالإضافة مدافع بنفيكا جيدسون فيرنانديز جذب اهتمام مسؤولي النادي.

هذا عن اللاعبين المتوقع انضمامهم فمن المتوقع رحيله؟

حتى الآن أبرز اسم يتم تداوله هو ماركوس روخو، اللاعب عانى من إصابات كثيرة وتم إبلاغه بأنه لن يرتدي قميص النادي في أي مباراة مرة أخرى.

إيريك بايلي مدافع الفريق مُرشح كذلك للرحيل في ظل كثرة إصاباته وعدم قدرته على المشاركة بشكل مستمر.

فيما أثيرت أنباء عن احتمالية انتقال نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط الفريق إلى أتليتكو مدريد.

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

كوميك بوك في الجول - أليكس فيرجسون وتغيير الموازين

في عالم الوكيل - يحيى علي وإبراهيم عزب: أن تجمع بين الأهلي والزمالك

سير أليكس فيرجسون.. اليوم الذي غير تاريخ مانشستر يونايتد

الترجي يحقق فوزا مرعبا في الدوري التونسي