قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن وغياب أجايي والشحات أمام المقاصة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 18:09

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - بلاتينيوم

عاد صلاح محسن مهاجم الأهلي لقائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ11 للدوري المصري.

ويلعب الأهلي مساء الأربعاء ضد المقاصة في الجولة 11 للدوري المصري في استاد السلام.

وانضم صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية.

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بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب أيضا حسين الشحات عن الأهلي في هذه المباراة.

ويأتي غياب المدافع أيمن أشرف للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – صلاح محسن.

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