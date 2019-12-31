انتقالات يناير - ماذا يحتاج تشيلسي.. خيارات محلية للدعم والنهاية تقترب من الكثير

خبر سار تلقاه نادي تشيلسي قبل عدة أسابيع.. النادي يستطيع إبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية عام 2020.

وبعد أن حُرم النادي من إبرام صفقات جديدة في الصيف الماضي بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، تقلصت عقوبة النادي الإنجليزي وحصل على حكم جديد يتيح له التعاقد مع بعض اللاعبين في يناير.

واليوم وقبل ساعات من نهاية عام 2019 وانطلاق عام 2020، نستعرض معكم أسماء اللاعبين اللذين ارتبطوا بالانتقال إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية والمتوقع رحيلهم أيضا عن قلعة ستامفورد بريدج معقل البلوز.

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وبعد السماح لهم بإبرام صفقات جديدة سيحاول فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي اختيار العناصر المناسبة التي تزيد من قوة الفريق في ظل المنافسة الشرسة في الدوري الإنجليزي.

لامبارد بالفعل حاول تدارك العقوبة الموقعة على تشيلسي في بداية الموسم وقرر الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب وظهروا جميعا بمستوى طيب وهم المدافع توموري وميسون ماونت لاعب الوسط، وأيضا المهاجم تامي أبراهام.

بالإضافة إلى الظهير الأيمن رييس جيمس.

وارتبط الكثير من اللاعبين بالانضمام لصفوف تشيلسي في يناير المقبل.

موسى ديمبيلي

أبرز هؤلاء اللاعبين هو موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي.

ديمببلي البالغ من العمر 23 عاما ارتبط بالانضمام لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية ليدعم هجوم الفريق الأرزق بجانب أبراهام.

وقدم ديمبيلي مستوى مميز مع فريقه هذا الموسم وشارك في 25 مباراة في مختلف البطولات وسجل 10 أهداف.

ويلفريد زاها

لاعب آخر في خط الهجوم ارتبط بالانضمام إلى تشيلسي وهو ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس ومنتخب كوت ديفوار.

زاها يعد خيارا جيدا أمام فرانك لامبارد لما يملكه اللاعب من خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي ومعرفة بالأجواء هناك، ما سيتيح له الانسجام سريعا مع الفريق على عكس التعاقد مع لاعب آخر من خارج البريميرليج.

البالغ من العمر 27 عاما والذي يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم شارك هذا الموسم مع كريستال بالاس في 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ناثان أكي

مدافع بورنموث ومنتخب هولندا ولاعب تشيلسي السابق.

ولحل أزمة الدفاع من الطبيعي أن يبحث تشيلسي عن ضم أحد لاعبيه السابقين.

أكي الذي لعب مع تشيلسي سابقا ورحل من البلوز لينضم لصفوف بورنموث يقدم مستوى رائع مع فريقه الحالي.

ومثلما يبحث لامبارد عن لاعب يملك خبرة الدوري الإنجليزي في الهجوم، الحال نفسه أيضا في خط الدفاع.

المدافع البالغ من العمر 24 عاما يعد أحد أهداف كبار الدوري الإنجليزي لما يقدمه من مستوى جيد في المواسم الماضي.

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الأسماء السابقة هم أبرز 3 لاعبين ارتبطوا بتشيلسي في الأسابيع الماضية.

وهنا يأتي الدور على الأسماء المتوقع رحيلها عن البلوز في الانتقالات الشتوية.

ماركوس ألونسو

الظهير الأيسر الإسباني الذي تألق مع تشيلسي في المواسم الماضية خرج تماما من حسابات لامبارد الفنية الذي يعتمد على البرازيلي إيمرسون في هذا المركز.

ويمتلك ألونسو عدة عروض أبرزها من إنتر ميلان الإيطالي بطلب من أنطونيو كونتي مدربه السابق في تشيلسي.

أوليفيه جيرو

المهاجم الفرنسي أيضا فقد مكانه في تشيلسي ولا يشارك سوى دقائق قليلة للغاية.

جيرو كشف بنفسه في وقت سابق أنه سيرحل عن تشيلسي في يناير.

ولكن حتى الآن وجهته المقبلة غير معلومة بعدما تراجع إنتر ميلان عن التعاقد معه.

ميتشي باتشاوي

المهاجم البلجيكي أيضا قريبا من الرحيل عن تشيلسي في الانتقالات الشتوية إذا تعاقد النادي الأزرق مع لاعبا آخر في الهجوم.

ولم تتحدد وجهة ميتشي إذا رحل من تشيلسي، ولكن هناك اهتمامات من بعض فرق الدوري الإنجليزي به.

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