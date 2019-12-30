رايولا: يونايتد لم ينسحب من صفقة هالاند.. فقط رغبة اللاعب حسمت وجهته

قال مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، إن مانشستر يونايتد لم ينسحب من صفقة ضم الدولي النرويجي، بل واستمرت المفاوضات بين الطرفين إلا أن رغبة اللاعب هي ما حسم الأمر. وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وصرح رايولا: "لا أعلم إذا ما كان مانشستر يونايتد أصدر بيانا موجزا بذلك، لكن إن فعلوا فهم يحاولون تغطية خسارته، وأجد الأمر غريبا ومحبطا".

وأضاف "لم يكن هناك أي خلاف بيني وبين إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي، كانت مفاوضات طبيعية واللاعب اختار طريقا آخر".

وواصل "إن كان يونايتد يرغب في لوم شخص ما، حينها حسنا، ألق اللوم علي، لكن اللاعب سعيد وهذا كان اختياره وكانت تلك عملية طبيعية".

وأكمل "النادي الذي كان على تواصل مباشر تماما مع هالاند كان مانشستر يونايتد، تحدثوا معه كثيرا، الجميع كان لديه نفس الفرصة، وتركنا الأمر يحدث خاصة وأنه يعرف أولي جونار سولشاير".

وتابع "إرلينج هالاند شعر حاليا أن انضمامه لمانشستر يونايتد ليس الخطوة الصحيحة لمسيرته، لا يوجد شيء ضد النادي أو أولي، اختار دورتموند قبل الأندية الأخرى وأنا سعيد للغاية لأنه سينضم إلى فريق أراد اللعب له وهذا أفضل خيار له حاليا".

وأردف "إن أراد الانضمام إلى مانشستر يونايتد كنت سألتزم بذلك لكنه لم يفعل".

وأتم "حينما تكون في الـ19 من عمره ربما لا تفضل الذهاب إلى الدوري الإنجليزي، عرض مانشستر يونايتد كان جيدا، لم يكن الأمر حول المال، اللاعب اختار دورتموند فقط في هذه المرحلة من مسيرته".

رغم وجود اهتمام قوي من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، إلا أن بوروسيا دورتموند فاجأ الجميع يوم الأحد وأعلن عن تعاقده مع الجوهرة النرويجية إرلينج هالاند.

ووقع هالاند على عقود انضمامه لـ دورتموند بداية من يناير المقبل وحتى صيف 2024.

شبكة فوكس سبورت، قالت في وقت سابق إن يونايتد انسحب من الصفقة بسبب طلبات رايولا ووالد هالاند المادية التي وجدها النادي مبالغ فيها.

وحصل ريد بول سالزبرج فريق هالاند السابق على 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، فيما حصل رايولا على 15 مليون ووالده 10 ملايين بجانب راتب سنوي من دورتموند بـ8 ملايين يورو.

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