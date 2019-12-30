تعرف على تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

لم يكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على موعد مع التسجيل في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 1-0 ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

video:1

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكانا ساديو ماني صاحب هدف اللقاء الوحيد والمدافع جو جوميز بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 9 أهداف في 20 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 20 جولة بفارق 13 نقطة عن أبرز ملاحقيه ليستر سيتي مع مباراة مؤجلة.



























طالع أيضا

أسوان: عبد العاطي مستمر مع الفريق

أزمة تنتظر الأهلي في الطريق إلى زيمبابوي

كلوب: لم نفز بالدوري بعد

مقصية تاريخية للجباس تنصر بيراميدز على المصري

الفوز رقم 100 لجوارديولا في إنجلترا