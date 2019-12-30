خبر في الجول – مهاجم الإفريقي مطروح على طاولة الأهلي.. ومصدر بـ ناديه يرد

صار اسم ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي مطروحا في الأهلي، تحسبا للاحتياج للدخول في مفاوضات معه حال تعثر ضم مهاجم لوزيرن السويسري بليسنج إليكي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أحد وكلاء اللاعبين رشح اللاعب للأهلي، قبل أن يتأكد FilGoal.com من وجود اللاعب ضمن قائمة المرشحين للانضمام للأحمر لدعم خط الهجوم.

ولم يتطور اهتمام الأهلي بالشماخي للصيغة الرسمية بعد، حيث مازال النيجيري إليكي هو الخيار الأول لريني فايلر المدير الفني للفريق، في ظل وجود أمرين يعطلان الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

الشماخي صاحب الـ24 انضم للإفريقي من الأولمبي الباجي في 2017، وسجل 19 هدفا في 54 مباراة مع فريق العاصمة التونسية.

وسجل الشماخي، الذي يلعب على الجناحين كذلك، 5 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم.

وللشماخي مباراة دولية واحدة مع منتخب تونس.

وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر في النادي التونسي، الذي أكد تواصل وسطاء لإعلام الإفريقي باهتمام الأهلي، غير الرسمي، في الوقت الحالي.

وقال المصدر: "عقد الشماخي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن نريد تمديد عقده في الشهر المقبل لأن نيتنا هي عدم بيعه".

ويعاني الإفريقي من مشاكل إدارية في انتظار تعيين هيئة جديدة تديره في الأسبوع المقبل.

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