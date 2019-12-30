الإسماعيلي لـ في الجول: سنحقق مع باهر المحمدي

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 12:55

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

قرر الإسماعيلي تحويل لاعبه باهر المحمدي للتحقيق بعدما أبدى الأخير رغبته في الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال إبراهيم عثمان رئيس النادي والمشرف العام على الكرة لـFilGoal.com:"سنحول اللاعب للتحقيق بعدما أدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة".

وواصل "النادي لا يعاني نهائيا من أزمة مالية، والدليل أن كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم".

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واستمر "لم نتلق عرضا للاستغناء عن باهر. إنه لاعب مهم ولن نستغني عن أي من عناصرنا الأساسية".

وكشف باهر في حواره مع قناة أون سبورت أن الأزمة المالية في النادي وتحامل بعض الجماهير عليه دفعاه لطلب الرحيل.(التفاصيل)

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وباهر (23 عاما) من ناشئين الإسماعيلي، رحل عن الفريق صوب الزمالك لمدة 6 أشهر في 2016 قبل أن يعود ليبدأ رحلة التألق بالقميص الأصفر.

وقدم باهر أداء طيبا مع فريق الدراويش في المواسم الماضية مما عجل بانضمامه لمنتخب مصر في سبتمبر 2018.

وشارك باهر أساسيا مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2019.

وقاد باهر النادي الإسماعيلي يوم السبت للفوز على مضيفه الاتحاد بهدف في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس.

ولعب باهر 810 دقيقة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز. ويستضيف الإسماعيلي فريق إنبي يوم الأربعاء في الجولة 11 من البطولة.

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