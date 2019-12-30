باهر المحمدي يرد على رئيس الإسماعيلي عبر في الجول: النادي تلقى عرضا من فريق عربي

رد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي على رئيس ناديه، مشيرا إلى أن إدارة الدراويش تلقت عرضا من فريق عربي وسيصلها عرض آخر من فريق أوروبي يوم الإثنين لرحيله، وألقى الكرة في ملعب الإدارة للفصل في العروض، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وصرح باهر قائلا: "النادي تسلم عرضا لانتقالي لأحد الدوريات العربية".

وواصل "هناك عرض انتقال آخر لأحد الدوريات الأوروبية يصل اليوم الإثنين إلى النادي".

وأتم "سأترك أمر الفصل في تلك العروض لإدارة الإسماعيلي".

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ماذا حدث؟

باهر صرح لقناة "أون سبورت" مساء الأحد برغبته في الرحيل عن صفوف الدراويش في شهر يناير المقبل.

وصرح باهر وأضاف "أتمنى أن يوافق الإسماعيلي على رحيلي في فترة الانتقالات الشتوية لأن النادي يمر بأزمة مالية ورحيلي سيحل بعض الأمور لهم".

وأكمل باهر "الاحتراف حق مشروع لكل لاعب وهذه هي المرة الثانية التي أتلقى فيها عروض احتراف".

وواصل مدافع منتخب مصر: "في الوقت الحالي جماهير الإسماعيلي تتحامل بشكل كبير علي وتهاجمني باستمرار وتضع الكثير من الضغوط على عاتقي".

وواصل "جماهير الإسماعيلي تهاجمني وتقول لي أنني لا أستحق حمل شارة قيادة الفريق، ولكن أن يصل الأمر إلى سباب والدتي، أنا لا أقبل بذلك تماما".

وتعجب باهر قائلا: "قبل شهور كنت بالنسبة لجماهير الإسماعيلي بطلا قوميا، والآن يهاجمونني باستمرار".

لم يطل الأمر كثيرا حتى أتى الرد من رئيس الإسماعيلي، إبراهيم عثمان، بكلمات غاضبة عبر FilGoal.com.

وقال إبراهيم عثمان صباح الإثنين: "النادي لا يعاني نهائيا من أزمة مالية، والدليل أن كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم".

واستمر "لم نتلق عرضا للاستغناء عن باهر. إنه لاعب مهم ولن نستغني عن أي من عناصرنا الأساسية".

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