مستشفى الأهلي – جراحة في ألمانيا لـ سعد سمير.. وبرنامج تأهيلي لـ أجايي

بدأ الجهاز الطبي للأهلي في التواصل مع عدد من الأطباء الألمان للاستقرار على الطبيب الذي سيجري جراحة سعد سمير، مدافع الفريق الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

سمير أصيب في مباراة بلاتينوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة الإصابة التي ستبقيه بعيدا عن الملعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن الطبيب المعالج هو المخول بكشف مدة غياب سعد عن الملاعب.

ومن ناحية أخرى، وضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للنيجيري جونيور أجايي جناح الفريق.

وتعرض أجايي لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بلاتينوم مساء السبت الماضي، ورفض الجهاز الفني المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وكذلك، يخضع محمود وحيد ظهير الفريق الأيسر لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد شكواه من كدمة في وجه القدم.

ورفض محمود طبيب الفريق الاستعجال في عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.

وجماعيا، يختتم الفريق استعداده يوم الثلاثاء لمواجهة مصر للمقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري.

ويؤدي الفريق مرانه عصر الثلاثاء على ملعب مختار التتش، على أن يعقبه إعلان ريني فايلر المدير الفني، قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادا لمواجهة المقاصة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة، ويتصدر الدوري بـ9 انتصارات من 9 مباريات.

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