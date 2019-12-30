خبر في الجول – أمران يعطلان انتقال إليكي إلى الأهلي.. وأيام مقبلة حاسمة

مازالت صفقة انتقال بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري إلى الأهلي محل عمل من قبل النادي الأحمر، لكن هناك أمران يعطلانها حسبما علم FilGoal.com.

الأمر الأول هو إجازات أعياد الميلاد في سويسرا، والتي تعطل عملية التفاوض مع النادي السويسري حول انتقال اللاعب النيجيري.

أما الأمر الثاني، فهو عدم اتفاق الأهلي ولوزيرن على الأمور المادية الخاصة بالصفقة حتى اللحظة، في ظل فوارق بين عرض الأهلي ومطالب لوزيرن في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

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في وقت سابق، علم FilGoal.com بحدوث تواصل بين الأهلي ومفوضين عن اللاعب، الذي أبدى استعدادا للتدرب من جديد تحت قيادة مدربه السابق. رفقة فايلر، شارك إليكي بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل 11 هدفا.

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الاجتماع المنتظر بين الخطيب، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد يسفر عن تحرك جديد من الأهلي تجاه لوزيرن لحسم الصفقة التي طلبها المدرب السويسري كما أشار FilGoal.com من قبل.

يلعب اليكي (23 عاما) في لوزيرن منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018 ، مهاجم ويمكنه المشاركة بمركز الجناح.

خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة. هدفين في الدوري السويسري من 15 مشاركة، سجل هدفا خلال مباراتين في كأس سويسرا، واكتفى بتمريرة حاسمة في 4 مباريات بالدوري الأوروبي.

شارك أليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزيرن، سجل 20 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتعرض للطرد مرتين خلال مشواره، كانتا مع لوزيرن.

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