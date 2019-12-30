مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ "في الدولاب".. وهناك فارق بين القوة القاهرة والاستبدال

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما على إدارة الأهلي الحالية، قائلا إن "مبادئ النادي صارت في الدولاب مغلق عليها".

مرتضى ظهر تليفونيا عبر قناة الحدث اليوم، وفي مداخلته رد على وسم عبر تويتر طالبه بالرحيل عن رئاسة النادي حيث قال: "عرفتم أخيرا أنه موضوع مدفوع الأجر، هناك تسجيلات واضحة بذلك وتقدمت ببلاغ للنيابة بذلك".

وأردف "سأنشر كل المهازل والفضائح خلف هذا الأمر".

وانتقل مرتضى للحديث عن قناة النادي التي ظهر البرومو الخاص بها يوم الأحد قائلا: "هي حلم الزمالكوية، ملايين منهم ومن الأهلاوية شاهدوا البرومو".

وبعدها، هاجم مرتضى مسؤولي الأهلي قائلا: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي".

وشدد "طوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم أدم العافية على محمود طاهر".

وأكد "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في الأهلي) لن يدير الكرة المصرية".

وأكمل "أريد أن أبارك لوليد سليمان على خاتم سليمان الجديد الذي يرتديه، قل ليه (مقري عليه فين)".

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وسجل سليمان هدفي فوز الأهلي على بلاتينوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى تحدث أيضا عن الاستبدال، مطالبا بفتحه لناديه بسبب "القوة القاهرة".

وقال "هناك فارق بين الاستبدال والقوة القاهرة، الاستبدال هو أن أبيع لاعبا أو أعيره، وأجلب لاعبا مكانه، لكن الدستور يقول إن الناس سواسية ولهم حقوق وواجبات متماثلة، حدثت أمور قاهرة جعلت قائمة ناد 27 لاعبا".

وأردف "لدي ثنائي هرب (كهربا وحمدي النقاز)، هل أجلس دون فعل أي شيء؟ على الأقل (موجها رسالته إلى اتحاد الكرة) قم بإيقاف اللاعبين الهاربين. الاتحاد السابق رفض منح بطاقة كهربا الدولية للنادي البرتغالي لأنه يعرف أنه كوبري للأهلي".

وشدد "لدي أيضا لاعبون مصابون، جنش بقي مصابا 8 أشهر ومحمود عبد العزيز مصاب بقطع في الرباط الصليبي، لابد من فتح الاستبدال للإصابات التي تتعدى فترة علاجها 3 أشهر أو للاعبين الذين هربوا".

وأتم مرتضى "كنت أنتظر اعتذارا من عمرو الجنايني (رئيس اللجنة المسيرة لاتحاد الكرة) على قرار إيقافي من لجنة الانضباط، وليس خطابا لوزارة الداخلية لمنع دخولي للملاعب".

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