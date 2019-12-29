كلوب: لم نفز بالدوري بعد.. قطعنا نصف الطريق فقط

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يحسم بعد لقب الدوري الإنجليزي لصالحه رغم التقدم بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه.

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من المسابقة بهدف دون رد.

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وقال كلوب عقب المباراة: "الموسم لم ينتهي بعد، لا نزال في منتصف الطريق".

وأضاف "يتبقى لنا 19 مباراة وهي نصف عدد مواجهات الدوري وكل الفرق سوف تقاتل أمامنا ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

وأكمل "من يهتم بعدد النقاط في شهر ديسمبر؟ الوقت مبكرا للغاية أن نتحدث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي".

وأتم تصريحاته "جماهير الفريق تعي تماما هذا الأمر وهم مثلنا تماما غير مهتمين باللقب في الوقت الحالي ولا يريدون الاحتفال الآن".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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