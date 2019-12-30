عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: هل يعقل أن نتخلى عن باهر المحمدي؟

يرفض النادي الإسماعيلي تماما التخلي عن لاعبه باهر المحمدي الراغب في الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد ساعات.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ورد إبراهيم فارس على تصريحات المدافع بالقول:"لن نفرط في أي عنصر أساسي بالفريق".

وواصل "باهر من أوائل اللاعبين الذين لا يمكننا التفريط فيهم. ننافس على البطولة العربية ونحتاج لكل عناصرنا الأساسية".

وأتم في حواره لـFilGoal.com "كيف نسعى لتدعيم الفريق ونترك لاعبا مهما مثل باهر؟".

تامر موسى عضو المجلس، أيضا أكد لـFilGoal.com أن إدارة النادي لن تفكر بالاستغناء عن أي لاعب حتى لو امتلك عرضا رسميا.

وقال موسى: "الأمر نهائي، لا لرحيل أي لاعب أساسي في يناير مهما كان الثمن وقيمة العرض. نريد الإضافات لسد ثغرات الفريق ولن نترك أي لاعب".

وأتم "نعمل على عودة قوية للفريق في الدوري، وسنوفر له كل الاحتياجات".

وكشف باهر في حواره مع قناة أون سبورت أن الأزمة المالية في النادي وتحامل بعض الجماهير عليه دفعاه لطلب الرحيل. (التفاصيل)

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وباهر (23 عاما) من ناشئين الإسماعيلي، رحل عن الفريق صوب الزمالك لمدة 6 أشهر في 2016 قبل أن يعود ليبدأ رحلة التألق بالقميص الأصفر.

وقدم باهر أداء طيبا مع فريق الدراويش في المواسم الماضية مما عجل بانضمامه لمنتخب مصر في سبتمبر 2018.

وشارك باهر أساسيا مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2019.

وقاد باهر النادي الإسماعيلي يوم السبت للفوز على مضيفه الاتحاد بهدف في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس.

ولعب باهر 810 دقيقة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز. ويستضيف الإسماعيلي فريق إنبي يوم الأربعاء في الجولة 11 من البطولة.

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