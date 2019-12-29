خبر في الجول - أزمة تنتظر الأهلي في رحلته إلى زيمبابوي.. واقتراحان للحل

أزمة في الطيران قد تواجه الأهلي خلال رحلة سفره إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم 12 من شهر يناير 2020 في زيمبابوي، بعدما فاز على الفريق ذاته أمس السبت في الجولة الثالثة بملعب السلام بثنائية وليد سليمان.

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وقال مصدر في الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي سيبدأ رحلته إلى زيمبابوي عقب مواجهة نادي مصر في الدوري".

وشرح "الأهلي سيسافر أولا إلى إديس أبابا في إثيوبيا وهي نقطة الانتظار في معظم الرحلات داخل قارة إفريقيا، ومن ثم يستقل الطائرة التي ستنقل البعثة الحمراء إلى هراري عاصمة زيمبابوي".

وأكمل "وبعد الوصول إلى هراري سيكون على الأهلي السفر مرة ثانية بالطيران الداخلي لينتقل إلى إقليم ميدلاندس معقل فريق بلاتينيوم من أجل خوض المباراة".

وتابع "وهنا تأتي الأزمة لأن الأهلي سيصل إلى هراري بعد موعد رحلة الطيران إلى إقليم فريق بلاتينيوم ولا يوجد سوى رحلة واحدة يوميا من عاصمة زيمبابوي إلى ميدلاندس".

وأكمل "وفي هذه الحالة سيكون على الأهلي الانتظار في مطار هراري لمدة يوم كامل لحين موعد الطائرة التي ستقل الفريق إلى إقليم ميدلاندس معقل نادي بلاتينيوم".

وبشأن الحلول المقترحة قال المصدر لـFilGoal.com: "الحل الأول والذي سيسعى الأهلي للوصول إليه هو التحدث مع نادي بلاتينيوم لمحاولة تأجيل رحلة الطيران الداخلي من عاصمة زيمبابوي إلى معقل الفريق حتى تلحق بها البعثة الحمراء".

وأتم تصريحاته "أما الحل الثاني والذي سيتم اللجوء له إذا فشل الحل الأول سيكون استقلال طائرة خاصة من القاهرة إلى مكان المباراة بشكل مباشر وذلك بتوصية من محمود الخطيب رئيس الأهلي".

ويلعب الأهلي يوم 1 يناير 2020 ضد مصر للمقاصة في الدوري، ثم يواجه نادي مصر وبعد ذلك يسافر لمواجهة بلاتينيوم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي المتصدر والهلال السوداني صاحب المركز الثالث، ويأتي بلاتينيوم في المركز الرابع دون نقاط.

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