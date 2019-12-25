دليلك لفهم تحركات ميركاتو الأهلي.. عودة الخطيب وموقف أليكي ومن يخرج إلى أين

بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي من رحلة علاج في فرنسا، من المنتظر أن يشهد الأهلي اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات العالقة الخاصة بفريق الكرة.

الأهلي أتمم صفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، وبالتالي لديه صفقة وحيدة متبقية في يناير طبقا لقواعد الاستبدال - في حال بقائها على ما هو عليه - وستكون في خط الهجوم بحسب تفضيل ريني فايلر المدير الفني للفريق.

حسبما علم FilGoal.com فإن النيجيري بليسنج أليكي مازال هو الخيار الأول للمدرب السويسري، رغم عرض أكثر من لاعب على فايلر في أكثر من مركز. (مثلما كشف FilGoal.com في وقت سابق)

ما هو موقف أليكي حاليا؟

شهدت الساعات الماضية تواصلا بين الأهلي ومفوضين عن اللاعب، الذي أبدى استعدادا للتدرب من جديد تحت قيادة مدربه السابق. رفقة فايلر، شارك أليكي بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل 11 هدفا.

ولكن، علم FilGoal.com أن الأهلي مازال يعمل على الوصول لاتفاق مالي مع لوزيرن السويسري في ظل فارق كبير بين عرض الأهلي الأول وطلبات لوزيرن المادية يقارب المليون يورو.

الاجتماع المنتظر بين الخطيب، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد يسفر عن تحرك جديد من الأهلي تجاه لوزيرن لحسم الصفقة التي طلبها المدرب السويسري كما أشار FilGoal.com من قبل.

انضمام أليكي، أو أي لاعب أجنبي في حال تعذر ضم النيجيري، سيكون على حساب أحد أجانب الفريق.

من يخرج؟

الأقرب سيكون الأنجولي جيرالدو، الذي يملك حالة من القناعة بعدم اقتناع فايلر به، وينتظر عرضا خارجيا للخروج معارا في الشهر المقبل.

الأهلي أوضح عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن فكرة بيع اللاعبين في يناير مستبعدة، ما يعني خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة.

الظهير الأيسر حسين السيد، وصانع الألعاب صالح جمعة، مطلوبان من إنبي وفي ظل ترحيب أكبر من قبل السيد للخروج معارا للفريق البترولي.

المهاجم صلاح محسن المطلوب من سموحة وإنبي، مرشح أيضا للخروج معارا في يناير.

وبنسبة أقل، قد يخرج عمار حمدي معارا إلى الاتحاد السكندري لكن تظل احتمالية إتمام صفقته أقل من الثلاثي المذكور قبله.

حسم كل تلك الأمور منتظر خلال اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط، المنتظر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة.

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