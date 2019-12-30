تقرير: مهاجم ليفربول ينتقل إلى سوانزي عقب لقاء إيفرتون

من المرجح أن ينضم ريان برويستر موهبة ليفربول إلى سوانزي سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير إنجليزية.

برويستر الذي يعد أحد المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية يجد الأمر صعبا في المشاركة مع الفريق في ظل تألق الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو.

وذكر تقرير موقع زيس إز أنفيلد أن برويستر سينضم إلى سوانزي سيتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واشترط ليفربول على سوانزي أن يضم المهاجم الشاب عقب لقاء إيفرتون في كأس إنجلترا يوم الأحد المقبل.

سوانزي الذي يتواجد في المركز التاسع بالمسابقة يقوم بتدريبه ستيف كوبر مدرب برويستر السابق في أكاديمية ليفربول ومنتخب إنجلترا دون 17 عاما.

video:1

طالع أيضا

مرتضى يهاجم الأهلي

سعد سمير يجري عملية جراحية في ألمانيا

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد ولفرهامبتون

الإسماعيلي يرد على رغبة باهر المحمدي في الرحيل

أزمة تنتظر الأهلي في الطريق إلى زيمبابوي

كلوب: لم نفز بالدوري بعد