تقرير: مهاجم ليفربول ينتقل إلى سوانزي عقب لقاء إيفرتون

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 12:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

من المرجح أن ينضم ريان برويستر موهبة ليفربول إلى سوانزي سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير إنجليزية.

برويستر الذي يعد أحد المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية يجد الأمر صعبا في المشاركة مع الفريق في ظل تألق الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو.

وذكر تقرير موقع زيس إز أنفيلد أن برويستر سينضم إلى سوانزي سيتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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واشترط ليفربول على سوانزي أن يضم المهاجم الشاب عقب لقاء إيفرتون في كأس إنجلترا يوم الأحد المقبل.

سوانزي الذي يتواجد في المركز التاسع بالمسابقة يقوم بتدريبه ستيف كوبر مدرب برويستر السابق في أكاديمية ليفربول ومنتخب إنجلترا دون 17 عاما.

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