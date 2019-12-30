صلاح يتوج بجائزة الهدف الأجمل لـ ليفربول في 2019

توج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أجمل أهداف الريدز بعام 2019 بهدفه الصاروخي أمام تشيلسي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وطلب نادي ليفربول يوم الأحد من جماهيره التصويت على أجمل هدف سجله الفريق في ملعب أنفيلد بعام 2019 ضمن الدوري الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسديدة صلاح الصاروخية في شباك تشيلسي وهدفه الرائع في شباك أرسنال نافس بهما صلاح على الجائزة، قبل أن يفوز بهدفه في شباك فريقه السابق بـ56% من الأصوات.

الهدف الرائع الذي سجله ساديو ماني مؤخرا في شباك إيفرتون نافس أيضا على الجائزة مع صاروخية فابينيو أمام مانشستر سيتي التي جاءت في المركز الثاني بـ34% من الأصوات.

عام 2019 شهد تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

What’s been your favourite @premierleague we've scored at Anfield in 2019? Vote on our @StanChart Matchday Live poll ⬇️ — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

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ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراة أقل.

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