رابع الهدافين التاريخيين لـ الأهلي في إفريقيا.. وليد سليمان يتخطى بركات وفلافيو

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 22:40

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

سجل وليد سليمان ثنائية لـ الأهلي في مرمى بلاتينيوم الزيمبابوي لينفرد بالمركز الرابع على سلم ترتيب الهدافين التاريخيين للمارد الأحمر في إفريقيا.

الأهلي يواجه بلاتينيوم على ملعب السلام في الجولة الثالثة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان افتتح التسجيل لـ الأهلي في الدقيقة 7 من رأسية متقنة قبل أن يعزز تقدم المارد الأحمر من علامة الجزاء في الدقيقة 67.

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ووصل وليد سليمان لهدفه الشخصي الـ 19 بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا، ليصبح في المركز الرابع خلف محمود الخطيب (37 هدفا) ومحمد أبو تريكة (32 هدفا) وعماد متعب (28 هدفا).

وتخطى وليد سليمان، محمد بركات وأمادو فلايو والثنائي سجل 18 هدفا مع الأهلي.

في إفريقيا الأهلي وليد سليمان بلاتينيوم

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