الإسماعيلي يهزم الاتحاد في الإسكندرية ويقترب من التأهل لنصف نهائي البطولة العربية

عاد نادي الإسماعيلي من الإسكندرية بفوز غال على الاتحاد السكندري، بانتظار إياب ربع نهائي البطولة العربية في الإسماعيلية.

فاز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس "البطولة العربية".

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول.

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التشكيل

أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي بدأ بمحمد الشامي مهاجم وحيد، فيما اختار طلعت يوسف مدرب الاتحاد، البدء بالثلاثي إيمانويل أوكوي، وخالد قمر، ورزاق سيسيه.

📋 تشكيل الاتحاد والإسماعيلي لمواجهة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال pic.twitter.com/WKh5oq1lpJ — FilGoal (@FilGoal) December 28, 2019

وصف المباراة

نصف الساعة الأولى من اللقاء كانت هادئة دون فرص خطرة، قبل أن يفتتح محمد الشامي الأهداف في الدقيقة الـ34. تمريرة أرضية رائعة من هٌمام طارق، قابلها الشامي بتصويبة يسارية غالطت عماد السيد وسكنت الشباك.

ضغط الإسماعيلي تواصل. ومحمد الشامي عاد وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42 بعدم متابعة أمام المرمى، لكنه كان في موقف التسلل.

الاتحاد السكندري استشعر خطورة الموقف وبدأ يشكل الخطورة، وفي الدقيقة الـ45 هدد إيمانويل أوكوي مرمى محمد مجدي، قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بالحصول على ركلة جزاء. مطالبة لم يستجب لها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو الحاضرة في البطولة العربية.

الشوط الثاني

كما انتهى الشوط الأول بدأ الثاني. أحمد رفعت سقط هو الآخر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، والحكم يقول لا شيء.

واستمرت المحاولات السكندرية. خالد قمر أرسل رأسية في الدقيقة الـ57، لكنها سهلة في يد محمد مجدي.

ثم سدد رزاق سيسيه كرة قوية في الدقيقة الـ59، وكان مجدي حاضرا مرة أخرى وحولها إلى ركنية.

تدخلات فنية

أدهم السلحدار تدخل في تشكيل الإسماعيلي، وأشرك محمود عبد العاطي "دونجا" بدلا من محمد مخلوف في الدقيقة الـ63.

هنا كاد الاتحاد يسجل في أقرب الفرص. رفعت سدد الكرة بجانب الحارس، لكن مدافع الإسماعيلي أنقذها من على خط المرمى، وحولها إلى ركنية.

ورد طلعت يوسف بتبديل أول في صفوف الاتحاد السكندري. خالد الغندور شارك في الدقيقة الـ66 بدلا من إيمانويل أوكوي.

الاتحاد قرر بدخول محمد ناجي "جدو" بدلا من أسامة العزم في الدقيقة الـ79

ورد الإسماعيلي بالتبديل الثاني في الدقيقة الـ81 بدخول محمد بيومي بدلا من بيكيتيه سيلفا.

ثم كانت آخر تبديلات الإسماعيلي في الدقيقة الـ86 بدخول محمد حمدي زكي بدلا من عبد الرحمن مجدي.

أما طلعت يوسف فدفع بـ أحمد حجي بدلا من أحمد رفعت.

دقائق أخيرة نارية

الدقائق الأخيرة كانت مشتعلة. خالد قمر سدد على الطائر في الدقيقة الـ90، لكن محمد مجدي تألق وتصدى لها ببراعة.

وطالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء في الدقيقة الـ92، لكن حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو مجددا ليرى أنها لا ترتقي للاحتساب، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدف.

وتقام مباراة الإياب على استاد الإسماعيلية يوم 24 يناير المقبل. مباراة سيحتاج فيها الاتحاد للفوز بهدفين للتأهل، فيما يكفي التعادل للإسماعيلي لبلوغ نصف النهائي.

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