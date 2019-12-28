جاريدو غاضبا بعد السقوط ضد الهلال: على الكاف إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت

انفجر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي عقب الخسارة أمام الهلال السوداني.

الهلال حقق مفاجأة مدوية لينتصر على النجم الساحلي في تونس بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال جاريدو: "من الصعب قبول عدم انتصارنا اليوم أمام الهلال. كنا نستحق الفوز بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "سيطرنا بالكامل على مجريات المباراة وأهدرنا أكثر من 4-5 فرص على المرمى، وفي النهاية الهلال سجل من تسديدة واحدة على المرمى".

وتابع "من الصعب فهم أسباب عدم انتصارنا اليوم. كذلك الوقت الضائع ليس مفهوما على الإطلاق".

وأوضح "الحكم احتسب 6 دقائق ولم يلعب أكثر من 5 دقائق. الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يقبل ما فعله الحكم الذي ربما يحتاج لساعة جديدة لمتابعة الوقت جيدا".

وأكمل حديثه قائلا: "على الاتحاد الإفريقي إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت".

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع شهدت سقوط أكثر من لاعب من صفوف الهلال، قبل أن يطلق الحكم صافرته في الدقيقة 96 معلنا عن نهاية اللقاء.

ويرى جاريدو "كل الاحتمالات أصبحت واردة الآن في المجموعة. يجب علينا الانتصار في السودان".

video:1

وسجل أطهر الطاهر هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ليرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي، لكنه يتقدم عليه في المواجهات المباشرة.

وواصل المصري حمادة صدقي مدرب الهلال تفوقه على الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ليكون قد هزمه مرتين وتعادل مرة في 3 صدامات بينهما.

ويعد هذا الانتصار هو الأول تاريخيا للهلال على أرض النجم الساحلي.

اقرأ أيضا:

الزمالك يصمد أمام زيسكو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو

الزمالك: سنهزم زيسكو في مصر

هل اقترب أهلي جدة من فرجاني ساسي؟

مستقبل النني مع بشكتاش