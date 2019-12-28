ثنائية "تاريخية" ضد بلاتينيوم.. وليد سليمان يُوفر مجهود الأهلي ويزيد غليان المجموعة

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 23:10

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

نجح الأهلي في الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ليحصد النقطة السادسة في مجموعته.

الأهلي فاز على بلاتينيوم بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان الذي نجح في تخطي محمد بركات وأمادو فلافيو ليصبح رابع الهدافين التاريخيين للمارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

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وليد سليمان سجل في الدقيقة السابعة من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من علي معلول، قبل أن يعود ويسجل من علامة الجزاء في الدقيقة 68.

ووصل وليد سليمان لهدفه الشخصي الـ 19 بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا، ليصبح في المركز الرابع خلف محمود الخطيب (37 هدفا) ومحمد أبو تريكة (32 هدفا) وعماد متعب (28 هدفا).

وتخطى وليد سليمان، محمد بركات وأمادو فلايو والثنائي سجل 18 هدفا مع الأهلي.

ووصل الأهلي للنقطة السادسة لتشتعل تماما المجموعة الثانية، بينما خرج بلاتينيوم إكلينيكيا من حسابات المجموعة.

الأهلي 6 نقاط. النجم الساحلي 6 نقاط. الهلال السوداني 6 نقاط.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام بلاتينيوم، بينما يستضيف الهلال نظيره النجم في الجولة الرابعة في العاشر من يناير من العام المقبل.

السويسري ريني فايلر فضل في البداية إراحة حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة"، ليدفع بـ جونيور أجايي كجناح ومعه أحمد الشيخ ووليد سليمان، بينما قاد وليد أزارو خط الهجوم.

ورغم افتتاح وليد سليمان النتيجة مبكرا بفضل عرضية علي معلول، إلا أن الأنباء السيئة توالت على فايلر، بعدما سقط سعد سمير ثم جونيور أجايي.

سعد سمير خرج مصابا وظهر متأثرا بآلام شديدة في الكاحل، بينما اشتكى أجايي من آلام في العضلة الخلفية.

وشارك حسين الشحات ورامي ربيعة بدلا من الثنائي المصاب.

وأظهرت الكاميرات التليفزيونية خروج جماهير الأهلي من المدرجات قبل وصول الدقيقة 40، قبل أن ينتهي الشوط الأول.

الشوط الثاني كان هادئا تماما وسط فرص مهدرة من الأهلي، قبل أن تعود الجماهير من جديد للمدرجات.

ونجح وليد سليمان في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح التي حصل عليها أحمد الشيخ في الدقيقة 67.

وأشرك فايلر محمود متولي بدلا من وليد سليمان، وأهدر وليد أزارو هدفا لا يُصدق أمام المرمى الخالي.

فرصة وليد أزارو لم تُغير من واقع انتصار الأهلي السهل على بلاتينيوم.

في إفريقيا الأهلي بلاتينيوم

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