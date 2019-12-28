مؤتمر فايلر: عن إجابة دبلوماسية للهروب من "السؤال الماكر".. والرد على كثرة الإصابات

كيف رأى انتصار فريقه أمام بلاتينيوم؟ ما تعليقه على كثرة الإصابات ولماذا سدد وليد سليمان ركلة الجزاء وليس علي معلول؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي.

الأهلي انتصر على بلاتينيوم بثنائية وليد سليمان في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "هدفنا الأساسي كان الانتصار ونجحنا في تحقيق ذلك. حققنا غرضنا من المباراة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "المباراة أصبحت أصعب بعد مرور ربع ساعة بسبب الإصابات".

ولا يرى فايلر إن فريقه يعاني من "كثرة الإصابات"، قائلا: "لا أرى إن الإصابات عديدة. هي مجرد إصابات سوء حظ".

وتابع "إصابة سعد سمير أصعب من إصابة أجايي. سعد لم يشارك منذ فترة وربما أُصيب بسبب عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%، بينما خرج أجايي خوفا من تفاقم آلامه".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أرى إن الإصابات ظاهرة في الأهلي. ولا تنسوا أنني لم أحضر فترة الإعداد قبل بداية الموسم مع الفريق".

واستمر "نمتلك لاعبين يقدرون على تعويض الإصابات. هذا لا يقلقني".

وأجاب فايلر على سؤال (أعلم أنك لا تُحب الحديث في الفنيات، ولكن في الفترة الأخيرة أهداف الأهلي لم تأت من المهاجمين، فما السبب؟) ضاحكا: "تعلم أنني لا أتحدث في الفنيات ولذلك تقول السؤال بصيغة ماكرة مختلفة، ولذلك سأقول إجابة دبلوماسية".

وأوضح "لا يهم بالنسبة لي من يسجل الأهداف، الأهم أننا نُسجل. الهدف يُحسب للفريق ككل ولذلك لا أهتم باسم من يُسجل واسم من لا يُسجل".

لماذا سدد وليد سليمان ركلة جزاء الأهلي أمام بلاتينيوم، ولم يسدد علي معلول الذي يتولى تلك المهمة في الدوري؟ أجاب فايلر "ركلات الجزاء تكون بالاتفاق بين اللاعبين. هذا الأمر يعود لهما ولا أتدخل بينهما. الأكثر جاهزية بينهما يدخل ويسدد".

وأشار "الأهم بالنسبة لي هو تسجيل الركلة بنجاح وليس من يسددها. هذا قرار اللاعبين".

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ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان الذي نجح في تخطي محمد بركات وأمادو فلافيو ليصبح رابع الهدافين التاريخيين للمارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

وليد سليمان سجل في الدقيقة السابعة من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من علي معلول، قبل أن يعود ويسجل من علامة الجزاء في الدقيقة 68.

ووصل وليد سليمان لهدفه الشخصي الـ 19 بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا، ليصبح في المركز الرابع خلف محمود الخطيب (37 هدفا) ومحمد أبو تريكة (32 هدفا) وعماد متعب (28 هدفا).

وتخطى وليد سليمان، محمد بركات وأمادو فلايو والثنائي سجل 18 هدفا مع الأهلي.

ووصل الأهلي للنقطة السادسة لتشتعل تماما المجموعة الثانية، بينما خرج بلاتينيوم إكلينيكيا من حسابات المجموعة.

الأهلي 6 نقاط. النجم الساحلي 6 نقاط. الهلال السوداني 6 نقاط.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام بلاتينيوم، بينما يستضيف الهلال نظيره النجم في الجولة الرابعة في العاشر من يناير من العام المقبل.













































































































































































































































































































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