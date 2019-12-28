مؤتمر كارتيرون: عن سبب البدء بـ بنشرقي في الهجوم.. والتعادل "المقبول" ضد زيسكو

لماذا شارك أشرف بنشرقي كمهاجم صريح؟ لماذا خرج كريم بامبو من قائمة الفريق أمام زيسكو؟ ما رأيه في التعادل؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك.

الزمالك تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "فخور باللاعبين، كانوا مقاتلين في أرض الملعب، وخاصة محمد أبو جبل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا نقدر على الخروج فائزين من المباراة رغم صعوبتها، ولكن فرصتنا في التأهل لا تزال جيدة".

وعن سبب الدفع بـ أشرف بنشرقي كمهاجم صريح بدلا من مصطفى محمد، أوضح كارتيرون: "أردت مباغتة زيسكو. كانت وجهة نظر فنية ودفعت بمصطفى محمد في الشوط الثاني من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وهو ما حدث بالفعل ونجح اللاعب في التسجيل".

لماذا غاب كريم بامبو عن القائمة النهائية لمواجهة زيسكو يونايتد؟ أجاب مدرب الزمالك: "كنت أحتاج لتواجد عمر السعيد على مقاعد البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة، ولكن بامبو يعد جزءا أساسيا من الفريق. غيابه وجهة نظر فنية".

وأكمل كارتيرون حديثه قائلا: "المواجهة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني".

وتابع "قيادة الفريق في وسط الموسم تعد أمرا صعبا وشاقا فنيا بسبب ضغط المباريات. التعادل مع زيسكو مقبول والنتائج ستتحسن في الفترة المقبلة".

واستمر "فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة. المنافسة مفتوحة بين الأربعة فرق وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل".

وأتم "احترم فريق زيسكو للغاية والمواجهة المقبلة ستكون صعبة".

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وتقدم الزمالك أولا عن طريق مصطفى محمد من رأسية متقنة في الدقيقة 72، إلا أن زيسكو أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كوادري كولا.

ووصل الزمالك للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر مازيمبي صاحب الـ 7 نقاط، بينما حصد زيسكو نقطته الثانية في المركز الثالث بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو.

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